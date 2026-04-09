Ligue 1, ricavi in calo e il rosso nei bilanci dei club sfiora il mezzo miliardo nel 2024/25

La Ligue 1 chiude il 2024/25 con ricavi in calo e perdite in forte aumento: il rosso complessivo sfiora infatti il mezzo miliardo di euro chiudendo a 466 milioni, quasi il triplo rispetto alla stagione precedente. La DNCG, l’organo di controllo economico del calcio francese, ha infatti svelato i dati economici dei club nella passata annata, in cui emerge una situazione di forte squilibrio per i conti delle principali società transalpine. Sul fronte dei ricavi, il dato complessivo si attesta a 3,008 miliardi di euro, in calo dell’8,3% rispetto ai 3,28 miliardi del 2023/24. La flessione è trainata in particolare dalla contrazione degli “altri ricavi” viste le minori entrate per le società dall’accordo con CVC, mentre le principali linee di business mostrano una crescita contenuta, seppur non legata ad aspetti generali come per esempio per quanto riguarda i diritti tv: il mantenimento del dato in linea con il 2023/24 deriva dall’aumento dei ricavi dalle competizioni internazionali (soprattutto per il PSG), mentre la quota dei ricavi televisivi dal campionato sono ulteriormente scesi. Basti immaginare che il PSG campione di Francia nella scorsa stagione ha incassato 38 milioni dalla Ligue 1 come diritti tv. Nel complesso, i ricavi al netto della gestione calciatori scendono a 2,264 miliardi (-11,8%), mentre le plusvalenze e i proventi da mercato crescono leggermente fino a 743,4 milioni (+4,1%), attenuando solo in parte la contrazione generale.

Ligue 1 bilancio 2025, i ricavi Ricavi da gara: 285,6 milioni di euro (272,0 milioni nel 2023/24)

Ricavi commerciali: 734,1 milioni di euro (718,6 milioni nel 2023/24)

Ricavi da diritti audiovisivi: 727,5 milioni di euro (723,7 milioni nel 2023/24)

Altri ricavi: 517,3 milioni di euro (853,3 milioni nel 2023/24)

Ricavi da player trading: 743,4 milioni di euro (714,2 milioni nel 2023/24)

TOTALE: 3,008 miliardi di euro (3,281 miliardi nel 2023/24) Ligue 1 bilancio 2025, i costi Sul lato dei costi, si registra una lieve riduzione dei costi operativi complessivi (-2,2%), che scendono a 2,805 miliardi. In particolare, il costo del personale cala del 7,1% a 1,732 miliardi, mentre gli altri costi operativi aumentano del 7% arrivando a 1,072 miliardi. Tuttavia, l’incremento di ammortamenti e svalutazioni (+14,1% a 571,1 milioni) porta il totale dei costi a 3,376 miliardi (+0,2%). Costo del personale: 1.732,8 milioni di euro (1.865,3 milioni nel 2023/24)

Altri costi operativi: 1.072,4 milioni di euro (1.002,1 milioni nel 2023/24)

Ammortamenti e svalutazioni: 571,1 milioni di euro (500,5 milioni nel 2023/24)

TOTALE: 3.376,2 milioni di euro (3.368,0 milioni nel 2023/24) Il risultato è un EBITDA più che dimezzato (202,9 milioni, -51%) e un EBIT che precipita a -368,2 milioni. Il risultato ante imposte tocca -455,9 milioni e il risultato netto si attesta a -466,1 milioni, in peggioramento del 183,9% rispetto ai -164,2 milioni della stagione precedente.