PSG, bilancio in rosso di 40 milioni nell’anno della Champions: perdite per quasi un miliardo dal 2019

Il Paris Saint-Germain ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso pari a 40,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 60,3 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2024. Secondo i dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il club parigino ha chiuso in perdita il bilancio della stagione in cui ha conquistato la sua prima Champions League della storia (battendo in finale l’Inter per 5-0) e vincendo anche il Triplete visti i successi in campionato e Coppa di Francia.

Complessivamente, nelle ultime sei stagioni il PSG ha accumulato perdite che sfiorano il miliardo di euro toccando quota 927,5 milioni di euro, nonostante ricavi che restano su livelli molto elevati. Nell’esercizio 2024/25, i ricavi si sono attestati a 837,0 milioni di euro al netto del player trading (903,3 milioni includendolo), mentre i costi complessivi hanno sfiorato i 950 milioni di euro (948,1 milioni).