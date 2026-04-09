PSG, bilancio in rosso di 40 milioni nell’anno della Champions: perdite per quasi un miliardo dal 2019

Il Paris Saint-Germain ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso pari a 40,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 60,3 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2024. Secondo i dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il club parigino ha chiuso in perdita il bilancio della stagione in cui ha conquistato la sua prima Champions League della storia (battendo in finale l’Inter per 5-0) e vincendo anche il Triplete visti i successi in campionato e Coppa di Francia.
Complessivamente, nelle ultime sei stagioni il PSG ha accumulato perdite che sfiorano il miliardo di euro toccando quota 927,5 milioni di euro, nonostante ricavi che restano su livelli molto elevati. Nell’esercizio 2024/25, i ricavi si sono attestati a 837,0 milioni di euro al netto del player trading (903,3 milioni includendolo), mentre i costi complessivi hanno sfiorato i 950 milioni di euro (948,1 milioni).
PSG bilancio 2025 – I ricavi del club parigino
Nel dettaglio, il PSG ha registrato ricavi per 837,0 milioni di euro (al netto del player trading), in crescita rispetto agli 807,9 milioni del 2023/24: la voce principale resta quella commerciale, pari a 386,6 milioni di euro, seguita dai diritti televisivi per 243,2 milioni e dai ricavi da stadio per 78,2 milioni, mentre gli altri ricavi si sono attestati a 129,1 milioni.
I ricavi voce per voce:
- Ricavi da diritti tv: 243,2 milioni di euro (178,1 milioni nel 2023/24);
- Ricavi commerciali/sponsor: 386,6 milioni di euro (380,6 milioni nel 2023/24);
- Ricavi da stadio: 78,2 milioni di euro (73,4 milioni nel 2023/24);
- Altri ricavi: 129,1 milioni di euro (175,6 milioni nel 2023/24);
- Ricavi da player trading:
- TOTALE: 837,0 milioni di euro (807,9 milioni nel 2023/24).
PSG bilancio 2025 – I costi del club parigino
Sul fronte dei costi, si registra una lieve riduzione rispetto alla stagione precedente, con un totale pari a 948,1 milioni di euro contro oltre 1,04 miliardi del 2023/24. In particolare, i costi per il personale sono stati pari a 535,0 milioni di euro, in calo rispetto ai 658,6 milioni dell’esercizio precedente; gli ammortamenti dei calciatori si sono attestati a 159,9 milioni, mentre i costi per agenti sono stati pari a 24,1 milioni e gli altri costi operativi a 229,2 milioni.
I costi voce per voce:
- Costi per il personale: 535,0 milioni di euro (658,6 milioni nel 2023/24);
- Ammortamenti: 159,9 milioni di euro (131,6 milioni nel 2023/24);
- Costi agenti: 24,1 milioni di euro (35,9 milioni nel 2023/24);
- Altri costi operativi: 229,2 milioni di euro (213,8 milioni nel 2023/24);
- TOTALE: 948,1 milioni di euro (1.040 milioni nel 2023/24).
Risultato, debiti e patrimonio netto
Il risultato ante imposte è stato così negativo per 40,4 milioni di euro, mentre il risultato netto è stato negativo per 40,1 milioni, confermando un trend di perdite ma in progressiva riduzione considerando che il dato rappresenta la perdita più bassa dal 2018/19 (ultimo esercizio chiuso in utile dai parigini).
Dal punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto al 30 giugno 2025 è pari a 237,6 milioni di euro, rispetto ai 231,6 milioni al 30 giugno 2024. Sul fronte dell’indebitamento, il PSG presenta debiti complessivi per circa 1,2 miliardi di euro (1,05 miliardi al 30 giugno 2024), con una posizione finanziaria netta negativa per 14,3 milioni, alla luce di liquidità per 12,1 milioni e debiti finanziari per 26,4 milioni.