Dopo avere avuto la meglio nel derby contro la Roma , il Bologna riprende il suo percorso in Europa League dai quarti di finale dell’edizione 2025/26. I rosoblù affronteranno l’ Aston Villa , formazione inglese che attualmente occupa il quarto posto in Premier League e che è indicata come la grande favorita per il successo nella seconda competizione per club della UEFA.

Bologna ricavi Europa League – La quota di partenza (155 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la fase a gironi ha ricevuto 4,31 milioni di euro, cifra divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).

Bologna ricavi Europa League – I bonus per i risultati (212 milioni)

Rispetto alle cifre stanziate per il ciclo 2021/24, quelle riservate alle vittorie della prima fase sono più basse, anche se le partite sono ben otto nella prima fase, due in più rispetto alla fase a gironi che si è imparato a conoscere.

Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria e 150.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro per ogni pareggio della prima fase) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie.

Previsto anche un bonus per il piazzamento nella classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua graduatoria finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota è di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceve una quota, che è stata rivista al rialzo dopo la distribuzione delle quote sospese per le sfide finite in pareggio.

E sempre a proposito di classifica finale, le squadre posizionate dal 1° all’8° posto hanno ricevuto ulteriori 600mila euro, mentre quelle che occuperanno dal 9° al 16° posto – tra cui il Bologna – hanno ottenuto 300mila euro.

I premi stanziati per la fase a eliminazione diretta sono invece i seguenti:

Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro

(dal 9° al 24° posto): 300.000 euro Qualificazione agli ottavi di finale : 1,75 milioni di euro

: 1,75 milioni di euro Qualificazione ai quarti di finale : 2,5 milioni di euro

: 2,5 milioni di euro Qualificazione alle semifinali : 4,2 milioni di euro

: 4,2 milioni di euro Qualificazione alla finale : 7 milioni di euro

: 7 milioni di euro Vincente della finale: 6 milioni di euro

Bologna ricavi Europa League – Il nuovo pilastro “value” (198 milioni)

Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione:

L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote . La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 217mila euro . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 quote;

è suddiviso in . La squadra con il riceve una quota: . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il L’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso anch’esso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 80mila euro. Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 quote.

Partendo da questi presupposti, e considerando le squadre che si sono qualificate per l’edizione 2025/26 di Europa League, il Bologna ha incassato 6,24 milioni di euro circa di quota europea e 2,08 milioni di quota non europea.

Bologna ricavi Europa League – Le cifre per i rossoblù

Con la vittoria contro la Roma, il Bologna ha consolidato il proprio bottino nella competizione portandolo a quasi 22 milioni di euro. Un successo nel doppio confronto con l’Aston Villa farebbe invece lievitare questa cifra a più di 26 milioni di euro. Nel dettaglio i premi incassati dai rossoblù fin qui dalla UEFA per il proprio percorso in Europa League di quest’anno e le cifre in caso di passaggio del turno (*dato in caso di accesso alle semifinali):