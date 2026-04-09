L'AD di Rai Pubblicità: «Gli spot a metà tempo compenseranno l’assenza dell’Italia ai Mondiali»

Fra queste c’è anche la Rai , che in Italia trasmetterà 35 partite in chiaro e che da questa novità potrà rientrare dei mancati introiti dovuti alla mancata qualificazione dell’Italia , le cui sfide sarebbero state mandate in onda proprio dalla televisione di Stato in caso di qualificazione.

In questa edizione dei Mondiali , a cui purtroppo per la terza volta consecutiva non parteciperà l’ Italia , i telespettatori vedranno una novità assoluta: la pubblicità sarà messa in onda durante le pause a metà di ogni tempo introdotte dalla FIFA in occasione della rassegna iridata. Una pausa decisa per tutelare la salute dei calciatori, anche per via delle alte temperature previste fra giugno e luglio nel sud degli USA e in Messico, ma che per i broadcaster diventa una ulteriore possibilità di generare ricavi .

A confermarlo, l’amministratore delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi: «La mancata qualificazione dell’Italia a questi Mondiali pesa dal punto di vista emotivo, ma non va sopravvalutata. L’esperienza del Qatar 2022 dimostra che i grandi eventi funzionano comunque: abbiamo avuto oltre 22 partite sopra i 5 milioni di ascolto e una finale da oltre 13 milioni. Mancherà l’Italia, non i numeri».

Per quanto riguarda il piano economico: «Stimiamo un impatto tra il -15% e il -20% sul fatturato rispetto a uno scenario con l’Italia. Ma quest’anno c’è una novità rilevante. Debutta, infatti, un nuovo break pubblicitario: l’InGame, break di tabellare, ma con caratteristiche esclusive che lo rendono un’opportunità molto pregiata per i nostri clienti. A metà del primo e del secondo tempo ci sarà una pausa di tre minuti: un minuto editoriale e due pubblicitari. In totale quattro minuti di pubblicità aggiuntivi nei momenti di massimo ascolto».

Una novità che porterà a compensare, almeno in parte, i mancati introiti dovuti alla assenza dell’Italia: «L’impatto sugli investimenti è inferiore rispetto a quello sulle audience proprio grazie a questi nuovi formati e alla collocazione: circa l’80% delle partite sarà in prime time e tutte saranno su Rai 1».