Il tabellone playoff NBA 2026 è il punto di arrivo della stagione NBA e definisce il percorso verso il titolo. Dopo la regular season, 16 squadre accedono alla fase a eliminazione diretta, preceduta dal Play-In Tournament che completa il quadro definitivo del bracket.
Come funziona il tabellone playoff NBA 2026
Il formato del tabellone playoff NBA 2026 resta invariato rispetto alle ultime stagioni. Per ciascuna conference (Eastern e Western):
- Le squadre classificate dal 1° al 6° posto accedono direttamente ai playoff
- Le squadre dal 7° al 10° posto partecipano al Play-In Tournament
Il Play-In determina le ultime due qualificate per conference:
- 7ª vs 8ª → la vincente è testa di serie n.7
- 9ª vs 10ª → la vincente sfida la perdente di 7ª vs 8ª
- Vincente finale → testa di serie n.8
Una volta definito il quadro, il tabellone playoff NBA 2026 prevede questi accoppiamenti:
- 1ª vs 8ª
- 2ª vs 7ª
- 3ª vs 6ª
- 4ª vs 5ª
Tutte le serie sono al meglio delle sette partite (best of seven), con formato 2-2-1-1-1 e fattore campo per la squadra con il miglior record.
Date playoff NBA 2026
Le date del tabellone playoff NBA 2026 seguono una struttura consolidata. Ecco il calendario indicativo della postseason:
- Play-In Tournament: 14-17 aprile 2026
- Inizio playoff (primo turno): 18-19 aprile 2026
- Semifinali di conference: fine aprile – inizio maggio 2026
- Finali di conference: metà maggio 2026
- NBA Finals: inizio giugno – fine giugno 2026
Struttura del tabellone playoff NBA 2026
Il tabellone playoff NBA 2026 è composto da quattro turni:
- Primo turno (First Round)
- Semifinali di conference
- Finali di conference
- NBA Finals
A differenza di altri sport, non è previsto il reseeding: il tabellone resta fisso fino alle Finals, aumentando l’importanza del piazzamento in regular season.
Le sfide dei playoff
Western Conference
Primo turno
- Oklahoma City Thunder (1) vs Phoenix Suns (8)
- Los Angeles Lakers (4) vs Houston Rockets (5): 1-0
- Denver Nuggets (3) vs Minnesota Timberwolves (6): 1-0
- San Antonio Spurs (2) vs Portland Trailblazers (7)
Semifinali di conference:
- Vincente 1/8 vs vincente 4/5
- Vincente 3/6 vs vincente 2/7
Eastern Conference
Primo turno
- Detroit Pistons (1) vs Orlando Magic (8)
- Cleveland Cavaliers (4) vs Toronto Raptors (5): 1-0
- New York Knicks (3) vs Atlanda Hawks (6): 1-0
- Boston Celtics (2) vs Philadelphia 76ers (7)
Semifinali di conference:
- Vincente 1/8 vs vincente 4/5
- Vincente 3/6 vs vincente 2/7