Ricavi da sponsor di maglia, la classifica: Inter e Milan in vetta in Italia, la Lazio aggancia il Napoli

La Lazio, dopo aver affrontato la stagione fin qui senza main sponsor sulla maglia, ha trovato un accordo con Polymarket che ha fatto il suo esordio già nella gara di ieri vinta dai biancocelesti contro il Napoli al Maradona. Come reso noto dalla stessa società, l’accordo vale due anni con un corrispettivo complessivo da 22 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro al cambio attuale. «L’accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell’intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni», si legge nel comunicato del club.

Classifica ricavi sponsor maglia – La graduatoria Grazie a questa intesa, la Lazio compie un balzo fino al settimo posto nella classifica dei ricavi da main sponsor in Serie A. Una graduatoria che vede le milanesi Inter e Milan attualmente in vetta con 30 milioni di euro, tallonate dalla Juventus (tra i 28 e i 30 milioni). A partire dalla prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza a ottobre 2025, i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni, dato di cui si avrà evidenza precisamente solo nel bilancio al 30 giugno 2027. Come detto, la Lazio, grazie al recente accordo con Polymarket, aggancia il Napoli, che si ferma sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC.