Milan, rinnovo con Emirates per cinque anni: le cifre dell’intesa

Il club rossonero ha annunciato nella giornata di ieri il rinnovo dell'accordo con la compagnia aerea, un'intesa che durerà fino al 2031.

Marco Sacchi
Il Milan ha annunciato nella giornata di ieri il rinnovo della propria partnership con Emirates, che continuerà ad essere sponsor di maglia del club rossonero, arrivando a superare i 20 anni di intesa (il primo accordo fu siglato nel 2007). Si tratta di una mossa molto importante, che in prospettiva spinge i ricavi commerciali del club rossonero decisamente al rialzo.  

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il nuovo accordo prenderà il via nel 2026, avrà una durata quinquennale e nuova scadenza nel 2031. Per quanto riguarda le cifre dell’intesa, il Milan dovrebbe avere messo a bilancio tra i 20 e i 25 milioni di euro nell’esercizio al 30 giugno 2025, mentre il corrispettivo crescerà a 30 milioni nel 2025/26, ultimo anno prima del rinnovo. 

Milan cifre rinnovo Emirates – I dettagli del nuovo accordo

Nuovo accordo che, secondo quanto si apprende, dovrebbe portare nelle casse rossonere intorno al 20% in più rispetto ai 30 milioni di partenza della prossima stagione, per una base di circa 35 milioni di euro a partire dal 2026/27. Se così fosse, quello siglato da Mike Oettle e dal suo team sarebbe il contratto più remunerativo della Serie A sul fronte dello sponsor di maglia.   

Stando ai dati del bilancio 2023/24 (l’ultimo ufficialmente disponibile) Emirates ha versato 19 milioni di euro per la partnership con il Milan. Prossimamente saranno note anche le cifre dello scorso esercizio (come detto tra i 20 e i 25 milioni), che per i rossoneri si è chiuso con ricavi record a 495 milioni di euro e un utile di 3 milioni, il terzo consecutivo dopo quelli del 2023 e del 2024. 

