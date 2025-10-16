Milan, rinnovo con Emirates per cinque anni: le cifre dell’intesa

Il Milan ha annunciato nella giornata di ieri il rinnovo della propria partnership con Emirates, che continuerà ad essere sponsor di maglia del club rossonero, arrivando a superare i 20 anni di intesa (il primo accordo fu siglato nel 2007). Si tratta di una mossa molto importante, che in prospettiva spinge i ricavi commerciali del club rossonero decisamente al rialzo.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il nuovo accordo prenderà il via nel 2026, avrà una durata quinquennale e nuova scadenza nel 2031. Per quanto riguarda le cifre dell’intesa, il Milan dovrebbe avere messo a bilancio tra i 20 e i 25 milioni di euro nell’esercizio al 30 giugno 2025, mentre il corrispettivo crescerà a 30 milioni nel 2025/26, ultimo anno prima del rinnovo.

Milan cifre rinnovo Emirates – I dettagli del nuovo accordo

Nuovo accordo che, secondo quanto si apprende, dovrebbe portare nelle casse rossonere intorno al 20% in più rispetto ai 30 milioni di partenza della prossima stagione, per una base di circa 35 milioni di euro a partire dal 2026/27. Se così fosse, quello siglato da Mike Oettle e dal suo team sarebbe il contratto più remunerativo della Serie A sul fronte dello sponsor di maglia.

Stando ai dati del bilancio 2023/24 (l’ultimo ufficialmente disponibile) Emirates ha versato 19 milioni di euro per la partnership con il Milan. Prossimamente saranno note anche le cifre dello scorso esercizio (come detto tra i 20 e i 25 milioni), che per i rossoneri si è chiuso con ricavi record a 495 milioni di euro e un utile di 3 milioni, il terzo consecutivo dopo quelli del 2023 e del 2024.