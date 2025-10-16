L’idea FIGC: spostare la 30a giornata di Serie A per i playoff Mondiali

Al termine della sfida con Israele di martedì sera, nella pancia del Bluenergy Stadium si è fatta larga un’idea: chiedere alla Lega di Serie A di spostare la 30esima giornata di campionato, in programma nel weekend del 21-22 marzo, a soli quattro giorni dai playoff per il Mondiale.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha accolto la richiesta con un sorriso: «Proveremo a stimolare». Ma l’impresa è complicata. Il calendario è intasato e le coppe europee rappresentano il principale ostacolo: tra il 17 e il 19 marzo si disputeranno gli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League. Al momento, non ci sono spazi liberi.

Basta guardare le date: i quarti di Coppa Italia sono fissati per il 4 e l’11 febbraio, mentre le semifinali d’andata si giocheranno il 4 marzo. Il solito problema, insomma. Gattuso dovrà convocare gli Azzurri subito dopo la conclusione della 30ª giornata e avrà a disposizione tre giorni di allenamento per preparare le semifinali dei playoff (giovedì 26 marzo) e la finale (martedì 31), decisive per la qualificazione al Mondiale negli Stati Uniti.

C’è un precedente amaro. Quattro anni fa Gravina chiese invano di modificare il calendario. Allora si parlò di stage e di raduni-lampo. Lo spostamento non andò in porto e nei giorni seguenti gli Azzurri caddero a Palermo, il 24 marzo 2022, contro la Macedonia del Nord. Anche in quel caso, un solo vero allenamento a Coverciano dopo un turno di Serie A.

Questa volta servirebbe una soluzione, ma i tempi non sono ancora maturi. Gravina e il Consiglio federale affronteranno la questione solo a inizio febbraio, quando sarà conclusa la prima fase delle coppe europee e si conoscerà il destino dei club italiani ancora in corsa. Intanto, l’attenzione è rivolta all’urna di Zurigo: il 21 novembre verranno sorteggiate le avversarie dell’Italia agli spareggi per il Mondiale.