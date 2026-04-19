Dalla Serie A ai calciatori: Malagò incontra le componenti federali verso le elezioni FIGC

Come riportato dall’ANSA, sempre domani è previsto anche un incontro tra Malagò e la Lega Serie B, presieduta da Paolo Bedin. L’ex presidente del Coni, inoltre, nel corso della settimana, ha fissato incontri ufficiali anche con l’Associazione italiana calciatori guidata da Umberto Calcagno e con l’Associazione italiana allenatori calcio presieduta da Renzo Ulivieri.

Giovanni Malagò è pronto a incontrare ufficialmente le componenti federali verso le elezioni a presidente della Figc del prossimo 22 giugno. Domani nel primo pomeriggio infatti l’ex numero uno del Coni vedrà i dirigenti della Lega Calcio Serie A, che ha convocato una assemblea ad hoc per confrontarsi con Malagò, dopo che 19 club del massimo campionato hanno depositato il proprio appoggio alla candidatura a presidente FIGC.

«A questo punto la palla è in mano a Malagò, che dovrà fare le sue verifiche e quando avrà fatto la sua verifica formalizzerà la sua candidatura», ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli dopo l’ultima assemblea dei club.

«Lo inviteremo nei prossimi giorni, il 20 aprile per l’esattezza, per illustrargli il programma di una ventina di punti che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con quelle che saranno le sue idee. Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, poi scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura. Primo obiettivo? Ce ne sono tanti, oggi non vorrei entrare nel dettaglio. Lo faremo magari dopo il confronto anche col candidato Malagò nella prossima riunione che sarà probabilmente lunedì 20 aprile», ha aggiunto il numero uno della Serie A.