Il Parma sfiora il pareggio nel bilancio 2025 spinto dalle plusvalenze: le cifre tra ricavi e costi

Il Parma ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un rosso pari a 1,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 63,2 milioni al 31 dicembre 2024. Un miglioramento in particolare spinto dalle plusvalenze, che ha permesso di triplicare il fatturato rispetto al 2024 (in cui, tuttavia, rientravano sei mesi di Serie B e sei mesi di Serie A): i ricavi sono passati così da 41,5 a 125,6 milioni di euro, mentre i costi sono saliti da 105,8 a 125,4 milioni di euro.

Parma bilancio 2025, il fatturato Entrando nel dettaglio, come detto il fatturato è passato da 41,5 a 125,6 milioni di euro, con una crescita pari al 203%. In particolare, la voce con maggiore impatto è stata quella relativa ai ricavi da diritti tv, pari a 16,6 milioni di euro, seguita dai ricavi commerciali e pubblicitari pari a 9,3 milioni di euro. In particolare, le principali plusvalenze sono legate alle cessioni di: Leoni al Liverpool: 24,2 milioni di plusvalenza;

Bonny all’Inter: 22,5 milioni di plusvalenza;

Sohm alla Fiorentina: 13,1 milioni di plusvalenza;

Man al PSV: 7,1 milioni di plusvalenza. I ricavi voce per voce: Ricavi da gara: 6,7 milioni di euro (4,5 milioni di euro nel 2024);

Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 11,7 milioni di euro (9,3 milioni di euro nel 2024);

Ricavi da diritti tv: 30,7 milioni di euro (16,6 milioni di euro nel 2024);

Ricavi da gestione diritti calciatori: 71,2 milioni di euro di cui 69,4 milioni da plusvalenze (3,1 milioni di euro nel 2024);

Altri ricavi: 5,2 milioni di euro (8 milioni di euro nel 2024);

TOTALE: 125,5 milioni di euro (41,5 milioni di euro nel 2024).