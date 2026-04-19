Il Parma sfiora il pareggio nel bilancio 2025 spinto dalle plusvalenze: le cifre tra ricavi e costi

Il Parma ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un rosso pari a 1,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 63,2 milioni al 31 dicembre 2024.
Un miglioramento in particolare spinto dalle plusvalenze, che ha permesso di triplicare il fatturato rispetto al 2024 (in cui, tuttavia, rientravano sei mesi di Serie B e sei mesi di Serie A): i ricavi sono passati così da 41,5 a 125,6 milioni di euro, mentre i costi sono saliti da 105,8 a 125,4 milioni di euro.
Parma bilancio 2025, il fatturato
Entrando nel dettaglio, come detto il fatturato è passato da 41,5 a 125,6 milioni di euro, con una crescita pari al 203%. In particolare, la voce con maggiore impatto è stata quella relativa ai ricavi da diritti tv, pari a 16,6 milioni di euro, seguita dai ricavi commerciali e pubblicitari pari a 9,3 milioni di euro.
In particolare, le principali plusvalenze sono legate alle cessioni di:
- Leoni al Liverpool: 24,2 milioni di plusvalenza;
- Bonny all’Inter: 22,5 milioni di plusvalenza;
- Sohm alla Fiorentina: 13,1 milioni di plusvalenza;
- Man al PSV: 7,1 milioni di plusvalenza.
I ricavi voce per voce:
- Ricavi da gara: 6,7 milioni di euro (4,5 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 11,7 milioni di euro (9,3 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da diritti tv: 30,7 milioni di euro (16,6 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da gestione diritti calciatori: 71,2 milioni di euro di cui 69,4 milioni da plusvalenze (3,1 milioni di euro nel 2024);
- Altri ricavi: 5,2 milioni di euro (8 milioni di euro nel 2024);
- TOTALE: 125,5 milioni di euro (41,5 milioni di euro nel 2024).
Parma bilancio 2024, i costi
I costi nell’esercizio al 31 dicembre 2024 sono passati da 105,8 a 125,4 milioni di euro, con un aumento pari a circa il 18,5%. La voce maggiore è quella relativa ai costi per il personale, pari a 61,1 milioni di euro (49,4 milioni nel 2024), seguita da ammortamenti e svalutazioni per complessivi 24,5 milioni di euro.
I costi voce per voce:
- Costi per servizi: 24,3 milioni di euro (16,4 milioni di euro nel 2024);
- Costi per il personale: 61,1 milioni di euro (49,4 milioni di euro nel 2024);
- Ammortamenti e svalutazioni: 24,5 milioni di euro (26,9 milioni di euro nel 2024);
- Altri costi: 15,5 milioni di euro (13,1 milioni di euro nel 2024);
- TOTALE: 125,4 milioni di euro (105,8 milioni di euro nel 2024).
Parma bilancio 2025, conti e debiti
La differenza tra ricavi e costi per il club al 31 dicembre 2025 era positivo per 143mila euro, rispetto al -64,3 milioni al 31 dicembre 2024. Il risultato prima delle imposte era positivo per 166mila euro, rispetto al -64,2 milioni del 2024: il risultato netto è stato così negativo per 1,4 milioni rispetto al rosso di 63,2 milioni al 31 dicembre 2024.
Al 31 dicembre 2025 il club gialloblu aveva debiti per complessivi 152,5 milioni di euro, di cui tuttavia oltre 60 milioni di debiti verso il gruppo Krause (che potranno essere ulteriormente convertiti in capitale in caso di necessità come già accaduto nel corso degli ultimi anni). Il patrimonio netto era pari a 31,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato di 18,7 milioni al 31 dicembre 2024 grazie ai costanti investimenti della proprietà Krause.