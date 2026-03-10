Roma, Eurobet.live sarà il nuovo sponsor di maglia: le cifre dell'accordo

E’ arrivato il main sponsor in casa Roma. Dopo la conclusione, nel giugno 2025, dell’accordo biennale con Riyadh Season, il club giallorosso è pronto a ufficializzare una nuova partnership triennale con Eurobet.live, il cui marchio apparirà sulle maglie giallorosse a partire dalla sfida di domenica contro il Como.
Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’intesa, valida fino a giugno 2029, garantisce alla società della capitale 13-14 milioni di euro a stagione, con bonus che potrebbero far salire la cifra fino a 16 milioni annui. Sulle divise comparirà il logo del sito collegato alla società di scommesse, soluzione adottata perché il marchio diretto dell’operatore non può essere esposto sulle maglie dei club a causa del Decreto Dignità.
A tre mesi dall’intesa con Wizz Air come sponsor di manica, arriva dunque una nuova operazione rilevante sul fronte delle sponsorizzazioni. Il nuovo contratto accompagnerà il club giallorosso nell’anno del centenario e contribuirà ad aumentare i ricavi anche in vista della chiusura, prevista al 30 giugno, del settlement agreement con la UEFA.
La presentazione ufficiale è prevista venerdì all’Eur, dove si terrà un evento con i calciatori della squadra, uno shooting fotografico e la conferenza stampa di lancio della partnership.