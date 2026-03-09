Non basta il Manchester City: il City Football Group chiude il bilancio 2025 in rosso di oltre 300 milioni

Nel bilancio al 30 giugno 2025, consultato da Calcio e Finanza, emerge infatti un altro anno in perdita per la società, con un rosso di 291,1 milioni di sterline (circa 335 milioni di euro al cambio attuale), in aumento rispetto al rosso di 91,9 milioni di sterline di rosso del 2023/24, con perdite accumulate nel corso degli anni per circa 1,8 miliardi di sterline. E solo una minima parte di queste perdite sono riferibili al City, che ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 in rosso per 9,9 milioni di sterline.

Calano i ricavi e chiudono in profondo rosso i conti per il City Football Group, il gruppo che detiene il controllo di diverse società di calcio professionistiche in giro per il mondo, fra cui la punta di diamante Manchester City e il Palermo , in Italia.

City Football Group bilancio 2025 – Ricavi e costi della holding

Per quanto riguarda il fatturato hanno visto una netta contrazione, passando dal record di 933 milioni di sterline a quota 888 milioni di sterline al 30 giugno 2025, cifre che salgono a 1,144 miliardi di sterline nel 2023/24 e 1,005 miliardi nel 2024/25 considerando anche le plusvalenze: il calo del fatturato considerando anche il player trading è stato quindi pari al 12%. Una cifra che fa larghissimo riferimento ai ricavi del solo Manchester City, pari a 790 milioni di sterline. In particolare, in calo sono i ricavi da diritti tv UEFA, passati da 107 a 71 milioni di sterline, mentre i ricavi da diritti tv globali sono scesi da 259 a 241 milioni di sterline. Pesa, in generale, anche l’uscita dal perimetro del bilancio del Girona, ceduto ad un blind trust per permettere al club spagnolo di partecipare alla Champions League nella passata stagione secondo le indicazioni della UEFA.

Nei conti del gruppo non vengono specificate le entrate e i costi di ognuno dei singoli club gestiti, ma si registra un aumento dei costi a oltre 1,26 miliardi di sterline (contro gli 1,23 miliardi del 2024). Sul totale, pesano in particolar modo i 630 milioni di sterline di costi per il personale (con 2.647 dipendenti complessivi) e i 205 milioni di sterline di ammortamenti, per un totale di 835 milioni di sterline circa. In particolare, gli stipendi impattano per circa 557 milioni di sterline, poco meno della metà dei costi complessivi sostenuti dalla holding. A pesare sull’ultima riga del conto economico, inoltre, anche oneri finanziari in crescita a 75 milioni di sterline (60 milioni nel 2023/24) complice un nuovo finanziamento da 270 milioni di sterline.

City Football Group bilancio 2025 – Le spese da Abu Dhabi

Una ennesima perdita coperta anche dagli investimenti della proprietà. In particolare, infatti, nel corso del 2024/25 sono arrivati aumenti di capitale per un totale di 280 milioni di sterline, che hanno rafforzato il patrimonio netto che al 30 giugno 2025 era pari a 1,05 miliardi di sterline. Con una crescita anche della liquidità, considerando che al 30 giugno 2025 il gruppo aveva liquidità pari a 391 milioni di sterline rispetto ai 362 milioni al 30 giugno 2024.