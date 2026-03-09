Inter: nonostante la sconfitta nel derby, nerazzurri da primato su stampa e web

L’Inter ha perso la stracittadina. La squadra guidata da Christian Chivu è uscita sconfitta dal derby con il Milan di misura (1-0), lasciando la possibilità ai rossoneri di giocarsi ancora le proprie carte in chiave Scudetto, nonostante i 7 punti di distacco. I quattro gol contro il Pisa hanno invece ringalluzzito una Juve che sembrava demotivata, con il piazzamento Champions come unico obiettivo. Nel frattempo, la Roma di Gasperini non sta girando più come ad inizio campionato. Le prime tre squadre nella classifica per menzioni social sembrano essere ormai inamovibili: Juve, Inter e Milan dimostrano, anche sui social, di essere le squadre più popolari in Italia. Al vertice della classifica, la distanza che separa bianconeri e nerazzurri è minima: sole 1.100 menzioni. La squadra di Torino primeggia, con 39.800 menzioni, seguita dall’Inter a 38.700. Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 28esima giornata di Serie A.

A stranire è sicuramente il confronto con il numero di menzioni della settimana scorsa, che erano quasi il doppio. Il Milan insegue, seppur zoppicando rispetto alle prime due, consolida il terzo posto in classifica con 28.300 menzioni. La sfida rimane aperta, invece, tra quarto e quinto posto nella classifica menzioni, dove la Roma sorpassa i rivali del Napoli, consolidando le 18.300 menzioni della settimana scorsa. Gli azzurri chiudono la classifica con 16.800 menzioni. MediaScore giornata 28 – Come cambia la classifica sui social La classifica social subisce dei cambiamenti clamorosi questa settimana. A fare scalpore sono le otto posizioni guadagnate dai nerazzurri del Pisa, probabilmente grazie alla disastrosa prestazione contro la Juventus. Anche l’Udinese compie un grande salto in avanti, guadagnando sei posizioni e abbandonando l’ultimo posto in classifica, con 3.200 menzioni. Sono i salentini del Lecce a subire il destino peggiore, perdendo otto posizioni e sprofondando in zona retrocessioni, a parità di menzioni (2.500) con il Cagliari. Se la passa leggermente meglio il Parma, che, nonostante le sette posizioni perse, si piazza al quindicesimo posto.

MediaScore giornata 28 – I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre e i principali trend sulle piattaforme social, il dibattito ha avuto diversi temi: Il Derby della Madonnina. I nerazzurri capolista capitolano contro i cugini del Milan, che accorciano le distanze, portandosi a -7 punti dalla vetta. Il gol di Estupiñán gela i nerazzurri già nel primo tempo, che non riusciranno mai ad incidere per il resto della partita. Gli acciacchi in fase offensiva non aiutano l’Inter, che sembra aver perso lucidità con il passare dei minuti. Nonostante l’Inter sia ancora lontana, sui social si parla già di corsa scudetto riaperta, con i milanisti che sognano l’epica rimonta sui cugini. Alle discussioni di campo si aggiungono, come di consueto ormai, le polemiche arbitrali: il tocco di mano di Ricci i minuti finali ha fatto insorgere la tifoseria nerazzurra, che grida allo scandalo in nome di un rigore mancante. Una cosa è certa: il Derby della Madonnina regala sempre grandi emozioni, anche sui social. La Roma tradita. La Roma perde contro il Genoa. Alla sconfitta, già amara di suo, si aggiunge il fatto che l’allenatore dei grifoni è l’ex giallorosso Daniele De Rossi. L’ex pilastro giallorosso non ha mai nascosto la sua fede e le emozioni dei tifosi sono contrastanti. Uno dei pochi casi, dunque, dove sia la vittoria, che la sconfitta, hanno un tono amaro. Il tonfo della squadra di Gasperini accende le critiche, per una squadra che adesso sembra si stia seriamente giocando anche la qualificazione in Champions per il prossimo anno. Proprio l’allenatore sembra essere sotto i riflettori dei tifosi, che sottolineano le nove sconfitte in campionato, nonostante l’eredità lasciata da Ranieri.

La Juventus vola. La squadra di Spalletti è riuscita a imporsi contro i nerazzurri del Pisa. Non si è trattato di una semplice vittoria, bensì di un vero e proprio trionfo: un 4-0 che non ha lasciato spazio a dubbi. Nonostante la vittoria schiacciante, i social continuano a bocciare le prestazioni di David, che ultimamente non sono brillanti. Un altro motivo di discussione è il gol di Thuram, che, secondo alcuni, sarebbe da annullare a causa di un possibile fallo ad inizio azione. Classifica media: il sorpasso al vertice La classifica stampa e web vede un incredibile scambio al vertice della classifica, con i nerazzurri dell’Inter che superano i rivali juventini. Le 16.139 menzioni regalano alla squadra di Milano il primo posto, mentre la Juve si ferma a quota 14.987. A fare un bel salto di tre posizioni in avanti è la Lazio, che si avvicina ai vertici, piazzandosi al sesto posto in classifica. Anche i lariani del Como guadagnano campo, tornando dove ci avevano abituati: quattro posizioni guadagnate, ottavo posto e 7.447 menzioni. A perdere terreno nella classifica social è soprattutto il Parma, che con un pesantissimo -7, sprofonda all’ultimo posto.