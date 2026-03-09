Nuovo -5 in classifica al Trapani: 72 punti di penalità in Serie C, record dal 18/19

La Federcalcio, infatti, ha reso noto che «il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive».

Complessivamente, considerando anche il Rimini (che poi è stato escluso dal campionato), nella stagione in corso i club di Serie C stanno scontando un totale di 72 punti di penalizzazione, alcuni dei quali riferiti a fatti del passato campionato ma con impatto sul 2025/26.

Triestina : –23

: –23 Trapani : –20

: –20 Rimini (poi escluso dal campionato): –16

(poi escluso dal campionato): –16 Siracusa : –6

: –6 Ternana : –5

: –5 Campobasso: –2

Guardando allo storico delle ultime dieci stagioni, il dato del 2025/26 si colloca al secondo posto assoluto dal 2014/15 in avanti, alle spalle soltanto dell’annata 2018/19, quando le penalizzazioni toccarono il massimo storico di 107 punti. Negli anni successivi, il sistema sembrava aver ritrovato una certa stabilità, con un massimo di 18 punti nel 2020/21 e un minimo di sei punti nel 2021/22. A cui tuttavia è seguita una nuova crescita registrata nel 2024/25 e confermata nel 2025/26, riportando invece l’attenzione sulle difficoltà dei club. Al momento, è stata una sola la squadra esclusa (il Rimini), rispetto alle due della passata stagione con Turris e Taranto che non hanno concluso il campionato 2024/25.

Nel complesso, dal 2014/15 al 2025/26, i punti di penalizzazione inflitti in Serie C ammontano a 441, con una media di quasi 37 punti di penalizzazione a stagione.