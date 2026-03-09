Il Real Madrid vuole sfruttare la spinta del Santiago Bernabeu per indirizzare la qualificazione, mentre il Manchester City punta a ottenere un risultato positivo in trasferta per giocarsi tutto nella gara di ritorno. La partita è in programma mercoledì 11 marzo, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 20.00, calcio d’inizio alle 21.00. Ad accompagnare i tifosi al fischio d’inizio ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola.

Nuova e imperdibile serata di UEFA Champions League su Prime Video: Real Madrid-Manchester City . L’andata degli ottavi di finale mette di fronte due delle squadre più forti e spettacolari d’Europa, vincitrici di tre delle ultime quattro edizioni del torneo.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, inviata a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Real Madrid-Manchester City e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 10 e mercoledì 11 saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.

Sul servizio sarà disponibile Prime Vision, il feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.

Amazon partita Champons – Come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.