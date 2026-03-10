La UEFA Champions League prosegue con gli ottavi di finale. La massima competizione europea continua con la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e, a partire da questa sera, manderà in campo le prime formazioni in lotta per i quarti di finale. In campo anche l’unica italiana rimasta: l’Atalanta. I bergamaschi cercano l’impresa contro il Bayern Monaco, dopo avere eliminato il Borussia Dortmund ai playoff con una grandissima rimonta.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso ai quarti di finale rappresenterebbe un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 12,5 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 10,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.
Atalanta ricavi quarti Champions – Le cifre per i bergamaschi
Incassi ai quali potrebbe accedere anche l’Atalanta, in caso di passaggio del turno. Obiettivo sicuramente complicato, considerando il ruolino di marcia del Bayern in campionato, anche se i nerazzurri hanno abituato tifosi e addetti ai lavori a notti davvero magiche in questi anni, anche in ambito europeo.
Ma a quanto ammonteranno i premi della Dea con la qualificazione? Come crescerebbero complessivamente i bonus dalla Champions in questa stagione con il passaggio del turno?
Come detto, l’accesso ai quarti di finale garantisce 12,5 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Atalanta (già oltre quota 70 milioni) arriverebbe quasi a 83 milioni di euro nel caso in cui dovesse avere la meglio sulla formazione bavarese. Di seguito, tutti i premi già accumulati e il dato complessivo in caso di accesso ai quarti di finale (*cifre in caso di accesso ai quarti):
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 16,83 milioni
- Quota non europea: 6,22 milioni
- Posizione in classifica: 6,63 milioni di euro
- Risultati: 9,1 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro
- Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro*
- TOTALE: 82,90 milioni di euro*.