Riassetto nell’azionariato della Juventus dopo la conclusione del recente aumento di capitale da 100 milioni. Incrociando infatti i dati tra il bilancio al 30 giugno 2025, il verbale dell’assemblea degli azionisti del 17 novembre e il bilancio al 31 dicembre 2025, dall’analisi di Calcio e Finanza emerge come siano leggermente cambiati in particolare i pesi dei diritti di voto tra Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre anche di Ferrari e Stellantis) e il colosso delle stablecoin Tether: cambiamenti che comunque mantengono stabile l’equilibrio principale nell’azionariato, con Exor che mantiene nettamente il controllo della società e Tether che consolida la propria posizione come secondo socio.

Azionariato Juventus, la situazione prima dell’aumento di capitale

Come si legge nel bilancio del club bianconero al 30 giugno 2025, alla data in questione Exor deteneva il 65,375% del capitale sociale della Juventus, quota che grazie al meccanismo del voto maggiorato si traduceva nel 78,857% dei diritti di voto. Nello stesso momento Tether risultava titolare dell’11,527% del capitale sociale, con il 7,039% dei diritti di voto, mentre Lindsell Train possedeva l’8,7% del capitale sociale, pari al 5,3% dei diritti di voto.