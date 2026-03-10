Ricavi da main sponsor: Inter e Milan in vetta in Italia, Roma vicina alla top 5. Big europee lontane

L’accordo siglato dalle due società sarà valido fino a giugno 2029 e garantisce al club giallorosso 13-14 milioni di euro a stagione (con la cifra complessiva che arriverà presumibilmente alla prima stagione intera), con bonus che potrebbero far salire il totale fino a 16 milioni annui. Sulle divise comparirà il logo del sito collegato alla società di scommesse, soluzione adottata perché il marchio diretto dell’operatore non può essere esposto sulle maglie dei club a causa del Decreto Dignità.

La Roma , dopo aver affrontato la stagione fin qui senza main sponsor sulla maglia (lo scorso luglio è scaduto l’accordo con Riyadh Season ), ha trovato un accordo con Eurobet.live che farà il suo esordio già a partire dalla partita di Como che gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno domenica alle ore 18.00.

Ricavi sponsor di maglia – La classifica dei club italiani

Grazie a questa intesa, la Roma compie un balzo fino al sesto posto nella classifica dei ricavi da main sponsor in Serie A. Una graduatoria che vede le milanesi Inter e Milan attualmente in vetta con 30 milioni di euro, tallonate dalla Juventus (tra i 28 e i 30 milioni). A partire dalla prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza a ottobre 2025, i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni, dato di cui si avrà evidenza precisamente solo nel bilancio al 30 giugno 2027.

Come detto, la Roma, grazie al recente accordo con Eurobet.live si inserisce davanti al Napoli, che si ferma sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Di seguito, la classifica dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2025/26, ricordando che la cifra del Milan tra parentesi è relativa alla prossima stagione e che il dato serve come indicatore per capire come si posizionerà il club rossonero:

Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27) Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione Como – Uber: 1 milione di euro a stagione Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione Cremonese – Iltainox: n.d. Lazio – nessun main sponsor

Riguardo a questa classifica (dati da bilanci ufficiali e Gazzetta dello Sport), va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina, del Sassuolo, del Bologna e della Cremonese sono cosiddette “parti correlate”. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietari del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.

Stesso discorso per il Bologna, che porta sulla maglia il brand della società del patron Joey Saputo. Saputo Inc. è un’azienda canadese dedicata alla produzione casearia con sede a Montréal, fondata nel 1954 dalla famiglia Saputo, che produce, commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari. Infine, non va dimenticata la Cremonese, con Iltainox fondata dal Cavaliere Arvedi, proprietario della società lombarda.

Ricavi sponsor di maglia – La graduatoria europea

Detto dei club che giocano in Serie A, le cifre cambiano drasticamente guardando alle maggiori società del continente europeo. Il primato spetta al Manchester City, che da Etihad incassa 80 milioni di euro a stagione. Per entrare nella top 10 servirebbero almeno 40 milioni annui dal proprio partner per la divisa da gioco, come dimostra l’Atletico Madrid. Tuttavia, nessun club italiano al momento è in grado di toccare livelli simili.

Questa è la classifica delle prime dieci società per ricavi dal principale sponsor di maglia:

Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 65 milioni di euro a stagione Barcellona – Spotify: 65 milioni di euro a stagione Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione Atletico Madrid – Riyadh Air: 40 milioni di euro a stagione

Le cifre in questione fanno tutte riferimento ai contratti in essere nella stagione in corso. I dati restituiscono però bene l’idea di come si posizionino i top club italiani rispetto alle migliori avversarie d’Europa.