I club della Bundesliga superano i 5 miliardi di ricavi: utile record nei conti 2024/25

Considerando anche la Bundesliga 2, la Serie B in Germania (che da sola ha incassato 1,2 miliardi di euro), il calcio professionistico tedesco ha generato entrate per 6,33 miliardi di euro, con una crescita dell’8% rispetto al precedente record della stagione 2023-24, quando ammontavano a 5,87 miliardi di euro. E, a livello aggregato, il calcio professionistico tedesco ha realizzato un utile di 271,5 milioni di euro.

Non si ferma la crescita economica della Bundesliga, che ha stabilito un nuovo record di fatturato nella stagione 2024/25. È questo il quadro che emerge dal DFL Economic Report, il report annuale della lega calcio tedesca sullo stato di salute dei club in Germania.

Ricavi Bundesliga, ecco tutte le cifre

Entrando nel dettaglio della sola Bundesliga, i 18 club hanno incassato un totale di 5,12 miliardi di euro, ovvero 320,8 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente, con un aumento del 6,7%. Il contributo più rilevante è arrivato ancora una volta dai diritti tv, che hanno totalizzato 1,7 miliardi di euro, raggiungendo un livello record grazie a un aumento dell’11% rispetto alla stagione precedente.

I ricavi commerciali sono cresciuti di 128,1 milioni di euro, arrivando a 1,43 miliardi, superando per la terza volta la soglia del miliardo. I ricavi da trasferimenti sono diminuiti di 132,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, ma si sono comunque attestati a 872,6 milioni, il secondo valore più alto nella storia della Bundesliga.

Nel complesso, i ricavi da diritti tv (33,2%), commerciali (28%) e trasferimenti (17%) hanno rappresentato il 72,6% dei ricavi totali della Bundesliga. I ricavi da matchday, principalmente dalla vendita dei biglietti, hanno contribuito per l’11,7%, mentre gli altri ricavi (10,1%) hanno costituito la parte restante.

Ricavi da gara: 599,0 milioni di euro (523,7 milioni di euro nel 2023/24);

Ricavi commerciali: 1.431,5 milioni di euro (1.289,3 milioni di euro nel 2023/24);

Ricavi da diritti tv: 1.702,7 milioni di euro (1.534,1 milioni di euro nel 2023/24);

Ricavi da player trading: 872,6 milioni di euro (1.004,8 milioni di euro nel 2023/24);

Altri ricavi: 516,8 milioni di euro (450,0 milioni di euro nel 2023/24);

TOTALE: 5.122,7 milioni di euro (4.801,9 milioni di euro nel 2023/24).

Spese Bundesliga, ecco tutte le cifre

I 18 club della Bundesliga hanno speso complessivamente 4,88 miliardi di euro nella stagione 2024-25, 193,5 milioni in più rispetto alla stagione precedente. Si tratta di un aumento della spesa del 4,1%, nettamente inferiore alla crescita dei ricavi, pari al 6,7%.

La voce di costo più rilevante resta tradizionalmente quella relativa al personale per l’attività sportiva. Gli stipendi dei calciatori professionisti e degli staff tecnici sono cresciuti del 2,8%, raggiungendo il livello record di 1,72 miliardi di euro. I costi per i trasferimenti hanno registrato un lieve incremento di 15,8 milioni di euro, arrivando a 967,2 milioni. Sono aumentati nuovamente anche gli investimenti nei settori giovanili e nelle squadre femminili, che hanno toccato un nuovo massimo storico di 252,2 milioni di euro, 21 milioni in più rispetto al valore dell’anno precedente.

La Bundesliga, così, ha registrato il più alto utile complessivo della sua storia nella stagione 2024-25. Nel complesso, i club hanno incassato 242,1 milioni di euro in più rispetto a quanto speso. Il precedente record risaliva alla stagione 2015-16, quando il surplus si era attestato a 206,2 milioni di euro.

Analizzando i risultati dei singoli club, tredici società hanno chiuso l’esercizio in utile, contro le nove della stagione precedente. Per quanto riguarda l’EBITDA (risultato operativo lordo), tutti e 18 i club hanno fatto registrare valori positivi. L’EBITDA cumulato ha superato 1,07 miliardi di euro, migliorando il precedente primato (2018-19: 868,5 milioni di euro) di 197,6 milioni di euro.