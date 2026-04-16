Premier League, i ricavi dei club sfiorano i 10 miliardi ma non bastano: bilanci in rosso per 890 milioni nel 2024/25

Il divario tra ricavi e costi emerge già dai principali aggregati: a fronte di un incremento dei ricavi di circa 500 milioni di euro , i costi crescono di oltre 890 milioni , più del doppio. Il rapporto tra costi e ricavi supera così il 100% , segnale di un sistema che, nel suo complesso, consuma più risorse di quante ne generi.

La crescita non basta più. La stagione 2024/25 della Premier League segna infatti un passaggio chiave: i ricavi continuano ad aumentare, ma non sono più sufficienti a sostenere una struttura dei costi sempre più pesante. Il risultato nei bilanci Premier League 2025 è un sistema che resta leader mondiale per fatturato, ma che vede peggiorare sensibilmente tutti gli indicatori di redditività.

Il dato più interessante è proprio la dinamica interna: i ricavi commerciali diventano sempre più centrali nei modelli dei grandi club (sponsorizzazioni, partnership globali), mentre la gestione calciatori cala sensibilmente, segnale di un mercato meno attivo o comunque meno profittevole rispetto alla stagione precedente.

Nel complesso, i ricavi raggiungono quota 9,55 miliardi di euro (+5%), confermando la capacità della lega inglese di generare valore su scala globale. La crescita, tuttavia, è meno intensa rispetto al passato ed è trainata soprattutto dalle componenti commerciali, mentre i diritti audiovisivi – pur restando la principale fonte – mostrano un incremento più contenuto. Inoltre, si osserva una crescente polarizzazione: i top club spingono la crescita, mentre la fascia medio-bassa resta molto più dipendente dalla distribuzione centralizzata dei diritti TV.

Bilanci Premier League 2025, i costi dei club

Se sul fronte dei ricavi il sistema continua a crescere, è sul lato dei costi che emergono le criticità più rilevanti. L’aumento è generalizzato e particolarmente marcato nelle componenti operative, segnale di una competizione sportiva sempre più costosa e aggressiva.

Costo del personale: 5,14 miliardi di euro (+9%), pari a circa il 51% dei costi totali;

5,14 miliardi di euro (+9%), pari a circa il dei costi totali; Altri costi operativi: 2,39 miliardi (+24%), pari a circa il 24% ;

2,39 miliardi (+24%), pari a circa il ; Ammortamenti e svalutazioni: 2,60 miliardi (+13%), pari a circa il 26% ;

2,60 miliardi (+13%), pari a circa il ; Totale costi: 10,13 miliardi (+13%).

Qui emerge il vero squilibrio del sistema: i costi crescono molto più velocemente dei ricavi, salendo del 13% rispetto al +5% delle entrate. In particolare, gli altri costi operativi (+24%) rappresentano la voce più dinamica, mentre il costo del personale resta la componente dominante della struttura dei costi. Gli ammortamenti, inoltre, riflettono anni di investimenti massicci sul mercato trasferimenti, che continuano a pesare sui conti. E, allargando il quadro, tra costo del personale e ammortamenti vengono bruciati l’81% dei ricavi, rispetto al 77% della stagione 2023/24. Per fare un confronto con la Serie A, il dato per i club italiani nel 2024/25 era pari al 74%. Complessivamente, così, i costi aggregati superano nettamente i ricavi, con una percentuale del 106% rispetto al fatturato.

L’effetto combinato si riflette sulla redditività: l’EBITDA scende a 2,01 miliardi (-16%), l’EBIT passa in negativo per 587 milioni e il risultato netto peggiora fino a -892 milioni, rispetto alla perdita più contenuta di 205 milioni di euro nel 2024/24. In sostanza, il sistema brucia margini lungo tutta la catena economica, evidenziando una struttura sempre meno sostenibile nel breve periodo.

Ricavi Premier League, la classifica club per club

Entrando nel dettaglio dei singoli club, da un punto di vista del fatturato guida il Manchester City, uno dei due club che superano i 900 milioni di ricavi aggregati insieme all’Arsenal: sono invece otto, complessivamente, i club che hanno registrato entrate oltre i 500 milioni di euro nella stagione 2024/25.

La classifica:

Manchester City: 926,5 milioni

926,5 milioni Arsenal: 903,2 milioni

903,2 milioni Liverpool: 899,3 milioni

899,3 milioni Manchester United: 836,6 milioni

836,6 milioni Tottenham: 722,6 milioni

722,6 milioni Chelsea: 642,4 milioni

642,4 milioni Aston Villa: 635,9 milioni

635,9 milioni Newcastle: 571,1 milioni

571,1 milioni Brighton: 356,4 milioni

356,4 milioni Wolverhampton: 339,6 milioni

339,6 milioni Bournemouth: 339,3 milioni

339,3 milioni Everton: 324,2 milioni

324,2 milioni Crystal Palace: 305,7 milioni

305,7 milioni West Ham: 294,0 milioni

294,0 milioni Fulham: 275,9 milioni

275,9 milioni Nottingham Forest: 267,6 milioni

267,6 milioni Brentford: 256,5 milioni

256,5 milioni Leicester City: 226,9 milioni

226,9 milioni Southampton: 218,6 milioni

218,6 milioni Ipswich Town: 205,1 milioni

Il dato più rilevante è il salto netto tra le prime quattro e il resto della lega: tutte sopra gli 800 milioni, con il Manchester City vicino al miliardo. Subito dietro, Tottenham rappresenta quasi una “seconda fascia alta”, mentre Chelsea e Aston Villa si collocano su livelli simili pur con modelli molto diversi. Newcastle, pur in crescita, resta ancora distante dal gruppo di testa.

Interessante anche la densità della fascia centrale: nove club sono concentrati tra i 250 e i 360 milioni, segno di una distribuzione relativamente equilibrata dei ricavi televisivi ma con limitata capacità di espansione commerciale. In coda, le neopromosse e i club più piccoli restano poco sopra i 200 milioni, evidenziando comunque una base minima molto elevata rispetto ad altri campionati.