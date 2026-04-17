Ma chi è Marco Lollobrigida ? Qual è stata la sua carriera finora? Nato a Roma nel 1971 e giornalista professionista dal 1998, Lollobrigida – che secondo indiscrezioni sarebbe tifoso della Roma – ha iniziato il suo percorso professionale nel 1994 come inviato e conduttore radiofonico e televisivo, collaborando con diverse emittenti locali e nazionali, tra cui Rete Oro, Radio Montecarlo, Radio 105 e INN.

Marco Lollobrigida è stato nominato ufficialmente nuovo direttore di Rai Sport . Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi a Roma, ha espresso parere favorevole alla sua designazione. Lollobrigida ricopriva già l’incarico ad interim dallo scorso febbraio, quando era subentrato dopo le dimissioni di Paolo Petrecca , arrivate in seguito alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Tra il 2001 e il 2008 ha lavorato con Rai Sport con contratti a tempo determinato nel ruolo di redattore, contribuendo alla realizzazione di programmi e rubriche come “Basket Sat”, “Sat Sport Notizie”, “Mondiale Sera”, “Sport Sera”, “Mixer Sport”, “Satellite C”, “Pianeta D” e “40° minuto”. Nel 2008 è entrato in Rai con un contratto a tempo determinato presso Rai Sport, poi trasformato in indeterminato nel 2010 nell’ambito della cosiddetta “Redazione Unica”.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli di telecronista, conduttore e inviato, seguendo numerosi eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui Olimpiadi estive e invernali, Campionati del mondo ed Europei di calcio, competizioni internazionali di atletica leggera e tornei UEFA.

Ha inoltre condotto diversi programmi televisivi, tra cui “Pianeta D”, “40° minuto”, “Satellite C”, “La Domenica Sportiva”, “Il sabato della DS”, “Calcio Champagne”, “90° minuto”, “Notti Europee”, “TG Sport” e “Notti Mondiali”. In radio ha guidato su Rai Radio2 trasmissioni come “Campioni del Mondo”, programma ribattezzato nel 2025 “Radio2 nel pallone”. Dal 2012 ha svolto il ruolo di inviato per Rai Sport e dal 2013 è entrato nella redazione calcio. Marco Lollobrigida (screenshot da video)

Nel 2023 gli sono state attribuite le funzioni di vicedirettore della testata Rai Sport, con il riconoscimento della qualifica di capo redattore. Parallelamente all’attività giornalistica svolge docenze universitarie alla Link Campus University nel corso “Sport e Media” (anno accademico 2023-2024) ed è autore di alcune pubblicazioni editoriali, tra cui “Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico” (Rai Libri, 2024) e “Fiorentina da impazzire. La storia dalle origini ad oggi” (Airone Editrice, 2011).

Nel corso della carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Cultura Sportiva Beppe Viola nel 2018, il Premio Pietro Calabrese e il Premio Niccolò Carosio nel 2021, il Premio Federico II nel 2023 e il Premio Andrea Fortunato nel 2024.