Il turno di coppe europee che si è concluso nella serata di ha scritto ufficialmente la parola fine sulla corsa della Serie A al quinto piazzamento Champions per la prossima stagione. L’Italia – che inseguiva Spagna e Germania, ora in lotta per conquistare il posto extra insieme alla Premier League – si è fermata a seguito della doppia eliminazione di Bologna (Europa League) e Fiorentina (Conference League), rispettivamente per mano di Aston Villa e Crystal Palace.
Proseguirà dunque senza l’Italia la lotta tramite il ranking stagionale UEFA, che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference. La Premier League, come detto, si è già assicurata un posto. Rimane ora il secondo, che vedrà sfidarsi Spagna e Germania (con il Portogallo ancora non matematicamente eliminato, ma decisamente indietro.
Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata
La Serie A non conta più squadre in corsa nelle tre competizioni dopo l’eliminazione di Bologna e Fiorentina. Gli emiliani hanno perso con un netto 4-0 anche nella sfida di ritorno contro l’Aston Villa (dopo l’1-3 per gli inglesi nella gara di andata), mentre i toscani hanno vinto 2-1 contro il Crystal Palace, risultato non sufficiente a ribaltare il 3-0 inflitto dagli inglesi all’andata.
Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno delle coppe europee (in grassetto, le squadre ancora matematicamente in corsa):
- Inghilterra – 26,569 punti (posto extra in Champions)
- Spagna – 21,405 punti (posto extra in Champions)
- Germania – 21,214 punti
- Portogallo – 20,100 punti
- Italia – 19,000 punti
- Francia – 17,535 punti
- Polonia – 15,750 punti
- Grecia – 14,200 punti
- Danimarca – 12,250 punti
- Cipro – 12,156 punti
Con l’Italia ormai fuori dai giochi, la sfida per il secondo posto sarà dunque tra Spagna e Germania. Da un lato troviamo l’Atletico Madrid (in Champions League) e il Rayo Vallecano (in Conference League), mentre dall’altra il Bayern Monaco (in Champions) e il Friburgo (in Europa League). La Spagna parte davanti in termini di punti, ma la Germania potrebbe recuperare avendo una squadra in una competizione superiore. Le semifinali potrebbero già essere decisive.