Il turno di coppe europee che si è concluso nella serata di ha scritto ufficialmente la parola fine sulla corsa della Serie A al quinto piazzamento Champions per la prossima stagione. L’Italia – che inseguiva Spagna e Germania, ora in lotta per conquistare il posto extra insieme alla Premier League – si è fermata a seguito della doppia eliminazione di Bologna (Europa League) e Fiorentina (Conference League), rispettivamente per mano di Aston Villa e Crystal Palace.

Proseguirà dunque senza l’Italia la lotta tramite il ranking stagionale UEFA, che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference. La Premier League, come detto, si è già assicurata un posto. Rimane ora il secondo, che vedrà sfidarsi Spagna e Germania (con il Portogallo ancora non matematicamente eliminato, ma decisamente indietro.