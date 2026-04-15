La holding che controlla il Chelsea chiude il 2025 in rosso di quasi 800 milioni

L’investimento nel Chelsea da parte del gruppo di investitori che fa capo a Todd Boehly e al fondo USA Clearlake Capital continua ad essere in rosso. La cordata infatti controlla il club inglese attraverso la 22 Holdco Ltd, che al tempo stesso ha al suo interno anche le quote possedute nel club francese dello Strasburgo e della squadra femminile del Chelsea. Nei giorni scorsi, la holding ha pubblicato i suoi conti consolidati di gruppo, comprendendo quindi le attività di tutte e tre le società. Conti che sono rimasti in profondo rosso, con perdite che addirittura hanno sfiorato gli 800 milioni di euro.

Nel dettaglio, infatti, la 22 Holdco ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita pari a 689,7 milioni di sterline, ovverosia circa 795 milioni di euro. Un rosso in crescita rispetto ai 445,5 milioni di sterline (circa 515 milioni di euro) al 30 giugno 2024 e superiore anche alla perdita di 755 milioni di euro nel primo esercizio al 30 giugno 2023. Complessivamente, così, nel giro di tre stagioni la holding che possiede il Chelsea ha registrato una perdita aggregata pari a 2,06 miliardi di euro. In particolare, pesa l’andamento dei club ma non solo. Il Chelsea ha chiuso con un rosso monstre di 300 milioni di euro, ma anche la squadra femminile e lo Strasburgo hanno chiuso in negativo il proprio bilancio, con un risultato netto rispettivamente di -20 e -75 milioni di euro)