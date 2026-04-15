Barça, Laporta: «Contro l'Atletico arbitraggio vergognoso. Presenteremo un altro reclamo alla UEFA»

A margine di un evento nella città catalana, come riporta Mundo Deportivo, Laporta si è congratulato prima con la squadra di Simeone per il passaggio del turno, ma non ha fatto a meno di sottolineare gli errori arbitrali commessi nelle due gare dei quarti, l’ultimo dei quali ha portato all’ espulsione di Eric Garcia con il risultato di 2-1 in favore dei catalani, a cui è mancato un gol per portare la sfida ai tempi supplementari.

« È una vergogna, è inammissibile ». Non usa giri di parole Joan Laporta , presidente uscente e candidato alla carica di numero uno del Barcellona , all’indomani della eliminazione ai quarti di Champions League per mano dell’ Atletico Madrid .

«L’arbitraggio di ieri, che comprende quello di campo e gli addetti al VAR, è stato una vergogna. È intollerabile quello che ci hanno fatto: già all’andata non ci hanno fischiato un rigore netto e ci hanno espulso un giocatore per un’azione da cartellino giallo», ha ribadito Laporta.

La protesta del dirigente catalano continua: «Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato molto. Eric non era l’ultimo uomo perché Koundé poteva arrivare. L’arbitro aveva mostrato il giallo, che era la decisione corretta, ma il VAR lo ha fatto cambiare idea. Il gol di Ferran era valido. Il fallo su Olmo era rigore, il fallaccio a Fermín era intollerabile: gli hanno aperto la faccia. Nemmeno un cartellino…».

Laporta si è poi lamentato anche dell’atteggiamento della UEFA: «Non è accettabile presentare un reclamo e ricevere come risposta che non è ammissibile. Il Barcellona sta chiedendo spiegazioni sul perché non lo fosse. Yuste mi ha detto che ne presenteranno un altro. È una vergogna, intollerabile».