Falso in bilancio: il processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup

Il patron e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe dover ricomparire davanti al giudice dell’udienza preliminare in merito al procedimento portato avanti dalla Procura di Roma per cui gli si contesta il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre a De Laurentiis del club sono imputati anche il suo braccio destro Andrea Chiavelli e la stessa società partenopea. Nel corso della prima udienza svoltasi oggi davanti ai giudici della nona sezione collegiale del tribunale capitolino, il difensore del club azzurro, Lorenzo Contrada, ha eccepito una nullità assoluta del decreto che ha disposto il giudizio, il 20 novembre scorso, e tutti gli atti successivi per mancata notifica. È stata quindi sollecitata la remissione degli atti al gup e «che resti unitaria» la trattazione del procedimento.