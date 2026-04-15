Caos Serie C: due istanze di fallimento per la Ternana. L'Ascoli attacca: «Pronti a intervenire in sedi opportune»

Della situazione in cui versa la Ternana ha parlato anche Stefano Bandecchi, ex patron del club e attuale sindaco di Terni e presidente della Provincia, che tramite una nota ha dichiarato: «Per ora il titolo calcistico è salvo, a dispetto dello spregio che i Rizzo stavano facendo alla città. Ora durante il fallimento cercheremo di salvare il salvabile, della nostra gloriosa maglia e faremo pagare alla famiglia Rizzo i propri debiti. Per ora la Ternana calcio è salva ed è salvo il campionato di Serie C che forse non sarà falsato».

Intanto, dal mondo sportivo arriva la dichiarazione ufficiale dell’Ascoli. Il club marchigiano si sta giocando la promozione diretta in Serie B con l’Arezzo. Le due squadre sono a pari punti in testa al girone B, ma una esclusione della Ternana, con conseguente annullamento dei punti ottenuti contro i rossoverdi, porterebbe l’Arezzo a un +5 in classifica sull’Ascoli, decidendo nei fatti la promozione degli amaranto.

«Ascoli Calcio 1898 FC, in nome del Presidente Bernardino Passeri, rende noto pubblicamente la sua posizione nei confronti della situazione relativa alla Ternana Calcio e le eventuali conseguenze sul campionato in corso di svolgimento – si legge nella nota pubblicata quest’oggi –. Il Club si è già espresso attraverso una comunicazione ufficiale, inviata a tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando come non esistano i presupposti per l’esclusione della Ternana e la successiva modifica della classifica. Nella non creduta ipotesi nella quale la FIGC decidesse di muoversi differentemente, la Società bianconera si vedrebbe costretta a intervenire nelle sedi opportune».

«L’Ascoli Calcio vuole rimanere concentrata sul proprio campionato e sul proprio lavoro, riponendo tutti gli sforzi sul campo, essendo convinta di poter ottenere il massimo dei propri obiettivi. Laddove il risultato non dovesse arrivare al termine delle partite di campionato, si accetterà il verdetto del campo. Il Club non vuole, e non accetterà, che alcun evento esterno possa distoglierlo dal percorso o che possa togliergli quanto ottenuto con merito. Nessuno tocchi la Regina», conclude la nota.