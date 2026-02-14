Perché il mercato a saldo zero del Napoli svela nel modo più chiaro possibile il non detto della Lega Serie A

Comunque la si pensi sulla questione del mercato a costo zero del Napoli nella sessione invernale appena terminata, una cosa è certa: la vicenda ha mostrato nella maniera più adamantina possibile anche ai non addetti ai lavori come la Lega Serie A, formata nei suoi organi decisionali dai presidenti delle 20 società che giocano nella massima categoria, non sia un comitato di saggi che opera nel bene del calcio italiano, quanto piuttosto un consesso nel quale ogni parte in causa (ovvero ogni club) bada al suo particolare e tira acqua al suo mulino. Insomma la Lega più che assomigliare a un’assise in cui si cerca di disegnare le linee guida per il bene del movimento, appare come una sorta di parlamento in cui a ogni partito politico importa essenzialmente il suo, con la differenza che se alle Camere le fazioni sono un numero abbastanza limitato e legate da coalizioni più o meno riconoscibili, in via Rosellini a Milano, sede di Lega Serie A, l’equilibrio è ancora più instabile visto che vi sono 20 attori diversi che mutano e cambiano alleanze a seconda delle convenienze sulla singola questione. La cosa, si accennava, è abbastanza nota agli addetti ai lavori visto che spesse volte in Lega Serie A vengono prese decisioni che ufficialmente sono all’unanimità. Poi, però, incontrando i manager delle società nei caffè nelle vicinanze di via Rosellini o soltanto contattandoli via telefono si viene a conoscenza di come questa o quella società non fosse d’accordo con la decisione. Ma che poi, vistosi comunque sconfitta, ha ufficialmente aderito a questa o quella mozione per mostrare all’esterno una sorta di compattezza che fa bene all’immagine del calcio italiano.

La norma sul costo del lavoro allargato e il blocco per il Napoli Per capire bene perché la questione del mercato del Napoli a costo zero sia paradigmatica bisogna entrare nei dettagli della questione. A fine dicembre, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis aveva capito che sarebbe andato incontro a un mercato di gennaio a costo zero. Questo perché non rispettava la norma della FIGC legata al costo del lavoro allargato, che mette a confronto il costo complessivo del lavoro sportivo (ovverosia stipendi, ammortamenti e costi per gli agenti) con i ricavi della società, chiedendo un valore pari al massimo allo 0,8 (ovverosia i costi dovevano essere al massimo pari all’80% dei ricavi). E invece la situazione del club partenopeo non era sufficiente visto che, complice il costoso mercato estivo, la società superava questo valore. A questo punto per il blocco De Laurentiis aveva inoltrato una richiesta di modifica della norma al Consiglio FIGC, passando da una accesa assemblea della Lega Serie A, mettendo in risalto tra le altre cose l’efficienza del bilancio e la salute economico-patrimoniale del club azzurro e come risultasse paradossale che proprio una società così solida venisse punita. In estrema sintesi il ragionamento della società è stato: ma come, abbiamo una liquidità disponibile di 174 milioni, la più alta dell’intera Serie A, e non possiamo spendere i nostri soldi come vogliamo a causa di un vincolo burocratico-giuridico immesso nel sistema non certo per prevenire i nostri problemi di bilancio? E nei fatti è apparso quantomeno strano che proprio la società che dispone di gran lunga del miglior dato legato ai debiti finanziari netti, il club che numeri alla mano consente alla Serie A di migliorare il quadro economico generale (come mostrato in questo spazio editoriale la scorsa settimana) fosse messa dietro alla lavagna e costretta ad operare a saldo zeri sul mercato per una norma burocratica. E non a caso la questione è stata sollevata nel dibattuto pubblico anche dall’allenatore Antonio Conte, il quale d’altronde è sempre abile nel rivendicare le storture del sistema quando sono a suo danno, mentre è molto meno bravo nel riconoscerle quando sono a suo vantaggio, come nel caso del suo cambiamento di opinione sulla vicenda dei calendari intasati tra questa stagione e quella passata. Ma tant’è.