Mercato sbloccato per la Lazio: saldo zero a gennaio per Napoli e Pisa

Semaforo verde per la Lazio e altri 17 club di Serie A, arancione invece per Napoli e Pisa. La nuova Authority che vigila sui conti delle società professionistiche — subentrata alla vecchia Covisoc e guidata dal professor Atelli — ha concluso l’analisi dei bilanci al 30 settembre, trasmettendo alla Federcalcio i risultati relativi in particolare alle squadre di Serie A. Il responso per la massima serie è chiaro: diciotto club sono pienamente in regola con il parametro dell’“indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi”, fissato allo 0,8, mentre due società superano la soglia e finiscono sotto regime di vigilanza rafforzata.

Tra i promossi c’è la Lazio, che dopo le restrizioni estive torna a muoversi liberamente sul mercato di gennaio. Lotito era ottimista e questa volta la fiducia è stata ripagata: i biancocelesti hanno centrato il valore richiesto dall’indicatore (con indice a 0,7, tra i migliori in Serie A), sbloccando non solo il tesseramento senza vincoli ma anche la possibilità di trattare rinnovi “in aumento” con i giocatori già in rosa. Via libera anche al Como, che ha riportato i conti sotto controllo grazie a un aumento di capitale.