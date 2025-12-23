San Siro, Inter e Milan cercano un direttore generale per il progetto: incarico a Spencer Stuart

Inter e Milan continuano le operazioni per continuare nel progetto San Siro. E in particolare, per strutturare la società che gestirà il piano per il nuovo Meazza.

Nelle scorse settimane, infatti, si è riunito il CdA della Stadio San Siro Spa, la joint venture di Inter e Milan per l’operazione legata al nuovo impianto nonché l’ultima delle holding create nei mesi scorsi (quindi quella che materialmente ha acquistato lo stadio e le aree limitrofe). Una riunione che, come appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali consultati, aveva al centro anche alcuni temi legati alle deleghe per gestire la società.

In particolare, infatti, la società “ritiene che il modello più efficiente sia, da un lato, quello di articolare una serie di deleghe in seno al consiglio di amministrazione, che peraltro sia coerente rispetto alle materie che ai sensi dello Statuto e degli ulteriori accordi sottoscritti dai propri soci indiretti in data 5 novembre 2025 sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione”. Dall’altro, invece, la Stadio San Siro Spa si strutturerà partendo da una “squadra manageriale ad hoc nonché di avvalersi del miglior livello di consulenti per la sviluppo delle varie fasi del Progetto”.