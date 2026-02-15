Tuchel rinnova con l’Inghilterra: la classifica dei CT più pagati

Il rinnovo era nell’aria, ma la Football Association, ovvero la Federazione Calcio Inglese, ha voluto anticipare i tempi: Thomas Tuchel, ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco, sarà quindi il CT della nazionale inglese non solo ai prossimi Mondiali, ma anche per Euro 2028.
L’accordo è stato dunque prolungato per altri due anni, visto che il precedente sarebbe scaduto al termine della Coppa Del Mondo di questa estate negli Stati Uniti, Messico e Canada. A spingere la FA a prolungare il contratto del tecnico tedesco, l’ottima campagna di qualificazione alla rassegna iridiata, con 8 partite vinte su 8 disputate.
La qualificazione ai Mondiali, per l’Inghilterra, è arrivata dopo il 5-0 rifilato a Riga alla nazionale della Lettonia. Un cammino ancor più impressionante, se si considera che gli inglesi, nelle gare del loro girone, sono stati capaci di mantenere la propria porta inviolata.
L’allenatore tedesco, che ha preso il posto di Gareth Southgate nel gennaio 2025, ha raggiunto così il primo, grande, obiettivo della sua gestione, portando la nazionale inglese all’ottava partecipazione consecutiva ai Campionati Mondiali. Con la speranza che si riveli vincente, grazie alla presenza di giocatori di livello internazionale, e cioè Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden e Cole Palmer.
Classifica CT più pagati: la graduatoria
Il nuovo accordo permette così a Tuchel di consolidare la propria posizione nella classifica dei CT più pagati. Prima del rinnovo, infatti, con un compenso pari a 5,8 milioni di euro, il tecnico era il secondo più pagato al mondo, dietro solo a Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. Cifre che saranno riviste al rialzo, avvicinandolo alle cifre dell’italiano.
Ecco dunque la classifica dei CT più pagati a livello Mondiale:
- Carlo Ancelotti (Brasile) 9,5 milioni di euro;
- Thomas Tuchel (Inghilterra) 5,8 milioni (cifra pre-rinnovo);
- Julian Nagelsmann (Germania) 4,9 milioni;
- Roberto Martinez (Portogallo) 4 milioni;
- Didier Deschamps (Francia) 3,8 milioni;
- Marcelo Bielsa (Uruguay) 3,5 milioni;
- Ronald Koeman (Olanda) 3 milioni;
- Fernando Batista (Venezuela) 2,6 milioni;
- Gustavo Alfaro (Paraguay) 2,5 milioni;
- Lionel Scaloni (Argentina) 2,5 milioni.