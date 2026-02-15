Tuchel rinnova con l’Inghilterra: la classifica dei CT più pagati

Il rinnovo era nell’aria, ma la Football Association, ovvero la Federazione Calcio Inglese, ha voluto anticipare i tempi: Thomas Tuchel, ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco, sarà quindi il CT della nazionale inglese non solo ai prossimi Mondiali, ma anche per Euro 2028.

L’accordo è stato dunque prolungato per altri due anni, visto che il precedente sarebbe scaduto al termine della Coppa Del Mondo di questa estate negli Stati Uniti, Messico e Canada. A spingere la FA a prolungare il contratto del tecnico tedesco, l’ottima campagna di qualificazione alla rassegna iridiata, con 8 partite vinte su 8 disputate.