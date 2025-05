Serie A, quanto vale la classifica? I ricavi posizione per posizione

Quanto vale classifica Serie A? Il campionato 2024/25 si appresta a vivere i suoi ultimi 90’. Il piazzamento finale in Serie A infatti non è importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo, ma si intreccia anche con aspetti economici sempre più rilevanti per le società calcistiche. Concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi.

Quanto vale classifica Serie A? La ripartizione dei diritti tv

Quanto vale classifica Serie A? La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Quanto vale classifica Serie A, i ricavi posizione per posizione

Tra questi criteri, la posizione finale in classifica incide direttamente quindi per quanto riguarda circa l’11% dei ricavi totali. Per la stagione 2024/25, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto ha garantito un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Il quarto classificato ha ricevuto 9,4 milioni, il quinto 8,1 milioni, il sesto 6,9 milioni e il settimo 5,6 milioni. A scalare, l’ottavo posto ha fruttato 5 milioni, il nono 4,4 milioni e il decimo 3,8 milioni.

Proseguendo, l’undicesimo piazzamento ha prodotto 3,1 milioni di euro, il dodicesimo 2,8 milioni, il tredicesimo 2,5 milioni e il quattordicesimo 2,2 milioni. Dal quindicesimo posto in giù i valori si abbassano ulteriormente: 1,9 milioni per il quindicesimo, 1,6 milioni per il sedicesimo, 1,3 milioni per il diciassettesimo. Infine, i tre posti più bassi in classifica hanno ricevuto somme decisamente più contenute: 0,9 milioni per il diciottesimo, 0,6 milioni per il diciannovesimo e appena 0,3 milioni per il ventesimo.

Classifica Serie A, quanto vale ogni posizione

Quindi quanto vale classifica Serie A? Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica: