Rabbia Juventus per il rosso a Kalulu. Chiellini: «Inaccettabile quanto successo: non si può parlare di calcio»

“Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, diventa difficile. Oggi è successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi o capita agli altri. Non è accettabile questo errore, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere”. Così il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini a Sky ha commentato l’espulsione di Pierre Kalulu nella sfida contro l’Inter.
“Rocchi? In questo momento c’è un gruppo che non funziona, c’è anche chi ci deve mettere la faccia e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno che andrà via, vediamo cosa succederà. Non era allo stadio in una partita del genere, capiremo cosa succederà in futuro”.
“Bisogna cambiare subito, non bisogna procrastinare come succede nel calcio italiano È da inizio anno che tutti abbiamo evidenziato che non c’è una struttura adeguata alla Serie A, ci sono episodi ogni settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, non si può continuare così – ha aggiunto -. Ogni settimana c’è una squadra diversa, è palese che il livello non sia adeguato. Ci sarà troppa pressione, non si allenano adeguatamente, ma è chiaro che così non si possa andare avanti. Il derby d’Italia non si può decidere in questo modo e con questa leggerezza, permettendo che ci sia questo spettacolo. Oggi capita a noi, le scorse settimane è capitato ad altre, poi nelle prossime ad altri ancora”.
“Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova, ma ci sono modi per evitare errori del genere. Ogni settimana è così, l’altra settimana ha parlato De Rossi, prima Conte, Gasperini. Non siamo i primi né saremo gli ultimi, c’è qualcosa che non funziona ed è palese. Sarebbe servito un arbitro più rodato? Credo che parlare ora sia anche sbagliato e facile. È una scelta che non compete a me, dispiace perché sono ragazzi come noi ma è palese che non ci fosse il livello per arbitrare una partita del genere”.
Sul tema a Sky è intervenuto anche l’ad bianconero Damien Comolli: “È imbarazzante quello che è avvenuto oggi. Non può succedere di nuovo, sta succedendo di continuo. In una gara come questa, quando il mondo sta guardando, è imbarazzante. È molto difficile accettare ingiustizie come queste, dovevamo dire qualcosa”.
“Voglio parlare con i nostri tifosi e scusami. Stasera non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo, non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano invece ha perso la sua credibilità. Questo è inaccettabile. Come club siamo tutti uniti, combatteremo fino alla fine, ovviamente”, ha aggiunto in conferenza stampa.