Rabbia Juventus per il rosso a Kalulu. Chiellini: «Inaccettabile quanto successo: non si può parlare di calcio»

“Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, diventa difficile. Oggi è successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi o capita agli altri. Non è accettabile questo errore, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere”. Così il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini a Sky ha commentato l’espulsione di Pierre Kalulu nella sfida contro l’Inter.

“Bisogna cambiare subito, non bisogna procrastinare come succede nel calcio italiano È da inizio anno che tutti abbiamo evidenziato che non c’è una struttura adeguata alla Serie A, ci sono episodi ogni settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, non si può continuare così – ha aggiunto -. Ogni settimana c’è una squadra diversa, è palese che il livello non sia adeguato. Ci sarà troppa pressione, non si allenano adeguatamente, ma è chiaro che così non si possa andare avanti. Il derby d’Italia non si può decidere in questo modo e con questa leggerezza, permettendo che ci sia questo spettacolo. Oggi capita a noi, le scorse settimane è capitato ad altre, poi nelle prossime ad altri ancora”.

“Il protocollo andrà cambiato, stasera ne è stata la prova, ma ci sono modi per evitare errori del genere. Ogni settimana è così, l’altra settimana ha parlato De Rossi, prima Conte, Gasperini. Non siamo i primi né saremo gli ultimi, c’è qualcosa che non funziona ed è palese. Sarebbe servito un arbitro più rodato? Credo che parlare ora sia anche sbagliato e facile. È una scelta che non compete a me, dispiace perché sono ragazzi come noi ma è palese che non ci fosse il livello per arbitrare una partita del genere”.

Sul tema a Sky è intervenuto anche l’ad bianconero Damien Comolli: “È imbarazzante quello che è avvenuto oggi. Non può succedere di nuovo, sta succedendo di continuo. In una gara come questa, quando il mondo sta guardando, è imbarazzante. È molto difficile accettare ingiustizie come queste, dovevamo dire qualcosa”.

“Voglio parlare con i nostri tifosi e scusami. Stasera non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo, non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano invece ha perso la sua credibilità. Questo è inaccettabile. Come club siamo tutti uniti, combatteremo fino alla fine, ovviamente”, ha aggiunto in conferenza stampa.