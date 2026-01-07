Dai campionati ai Mondiali negli USA: dove vedremo il calcio nel 2026

Il 2025/26 non ha apportato particolari modifiche al panorama dei diritti televisivi in Italia, ma ci sono competizioni che hanno trovato “casa” dopo essere state assenti nella passata stagione. Se la trasmissione delle coppe europee e dei campionati nazionali non ha subito variazioni sostanziali, il calcio in chiaro continua a essere un punto abbastanza fermo e c’è grande curiosità di capire chi manderà in onda il Mondiale americano in Italia.

Il 2026 del calcio è ripartito come si era chiuso, all’insegna del campionato di Serie A, con una lotta al titolo che per il momento sta coinvolgendo almeno tre squadre: Inter, Milan e Napoli, in rigoroso ordine di classifica. Quello che è appena cominciato sarà un anno ricco di partite, con l’attenzione del pianeta che sarà rivolta su Stati Uniti, Messico e Canada in estate, quando prenderà il via l’edizione 2026 della Coppa del Mondo, l’evento calcistico di maggiore richiamo.

Anche quest’anno, i tifosi e gli appassionati dovranno dunque armarsi di pazienza per capire come districarsi tra le tv e le piattaforme che trasmetteranno le migliori sfide di questo anno solare. Dove si vedranno quindi la Serie A e le coppe nazionali? E le competizioni UEFA per club? E i campionati e le coppe internazionali? E dove sarà trasmessa la Coppa del Mondo del 2026?

Calcio in tv 2026 – Le competizioni italiane

Partendo dai tornei “di casa”, la Serie A continua a essere un affare di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e di Sky, e così sarà fino al 2028/29. La piattaforma di sport in streaming è il player principale del massimo campionato italiano trasmettendo tutte le 380 partite di stagione, 10 ogni turno. La pay-tv di Comcast si affianca con tre sfide in co-esclusiva ogni giornata, per un totale di 114 match, come già accaduto nelle ultime quattro stagioni (e con un maggior numero di big match dal 2024/25). Da non dimenticare inoltre che, dopo Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter, DAZN ha ancora la possibilità di trasmettere altre due partite “free” per tutti i tifosi in questa stagione.

Restando nel nostro Paese, la casa della Coppa Italia (e della prossima edizione della Supercoppa italiana, che potrebbe tornare a giocarsi in estate) sarà ancora una volta Mediaset. La tv di Cologno Monzese conferma il suo impegno sulle due competizioni, ma sulla nuova edizione della Supercoppa – dopo tre edizioni con la Final Four – bisognerà capire prima dove si giocherà e con quale format: probabile un ritorno alla finale secca e sicuramente il torneo non si disputerà in Arabia. Tutti gli incontri si divideranno principalmente tra Canale 5 e Italia 1.

Guardando ancora in Italia, ma con lo sguardo rivolto alle serie inferiori, se l’impegno di Sky sulla Serie C proseguirà almeno fino al 2027/28, lo stesso accadrà per DAZN con la Serie B, con un’intesa valida fino alla stagione 2026/27. Il campionato cadetto sarà trasmesso anche su Amazon Prime Video, grazie alla creazione del canale dedicato LaB Channel.

Calcio in tv 2026 – Le coppe europee

Passando alle competizioni europee, i nuovi format di Champions League, Europa League e Conference League hanno aggiunto già nella passata stagione ulteriori match al già fittissimo calendario internazionale, un aumento dei match visibile soprattutto a inizio anno (si gioca anche a gennaio, mese che solitamente era lasciato libero dalle competizioni per club UEFA). Questo spazio continua a essere dominato da Sky a livello televisivo, con Amazon che si affianca alla pay-tv di Comcast per la Champions League. Le due piattaforme hanno rinnovato i diritti per il torneo dal 2027 al 2031, con il colosso statunitense che trasmetterà un match in più rispetto a ora.

Partendo dalla massima competizione europea per club, Sky trasmette anche quest’anno un totale di 185 partite su 203 in diretta esclusiva, anche sulla sua piattaforma streaming NOW. Le restanti 18 – la migliore scelta del mercoledì sera – sono trasmesse invece su Prime Video, che mantiene così il medesimo accordo del ciclo 2021-2024, che ha segnato il suo esordio nel calcio in Italia. Dal 2027 le sfide diventeranno 184 su Sky e 19 su Prime (si aggiungerà un match il giovedì sera, per il turno esclusivo della Champions League).

Europa League e Conference League continueranno invece a essere tutte di Sky, sia su satellite che in streaming. Per quanto riguarda invece le sfide di Champions League in chiaro, la pay-tv ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 e su Cielo alcune partite della massima competizione europea per club. Ma la televisione satellitare non manda in onda alcuna sfida delle formazioni italiane, visto che su TV8 è possibile assistere ad alcuni dei match più prestigiosi, ma solo fra club stranieri, con la gara scelta volta per volta da Sky tra quelle del mercoledì. Su Cielo, invece, va in onda in differita (alle ore 21.30) un match del martedì, tra quelli che si disputano alle ore 18.45.

Stesso discorso anche per la Supercoppa UEFA, il trofeo che apre la stagione europea a livello internazionale. La sfida – che vede impegnate le vincitrici di Champions League ed Europa League – sarà trasmessa da Sky fino al 2027.

Calcio in tv 2026 – Il calcio internazionale

Si passa poi al grande calcio internazionale, che non mancherà in Italia neanche nel 2026. La Premier League sarà ancora su Sky, che ha da tempo rinnovato i diritti tv del torneo fino al 2027/28. Stesso discorso per la Bundesliga, il cui accordo con la pay-tv di Comcast è stato rinnovato per altre quattro stagioni, fino al 2028/29 compreso. Anche la Liga spagnola non cambia casa: il campionato sarà trasmesso da DAZN fino al 2029.

A partire da questa stagione, anche la Ligue 1 francese è tornata visibile per gli appassionati italiani che si vogliono godere il PSG di Luis Enrique o il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Sky trasmette le migliori due partite a turno del campionato 2025/26, mentre su Ligue 1+ (il canale di Lega creato quest’anno dalla LFP) sono visibili tutte le partite della competizione in diretta streaming.

Calcio in tv 2026 – Le coppe nazionali estere

Negli ultimi tempi, dopo una fase di assenza dagli schermi, sono tornate visibili in Italia anche alcune delle migliori coppe nazionali estere. Nel dettaglio, DAZN ha siglato accordi per la trasmissione della Copa del Rey (la coppa nazionale spagnola) fino al termine della stagione 2028/29 e della FA Cup – in co-esclusiva con Eurosport – fino al termine della stagione 2027/28. La Supercoppa spagnola, anch’essa con il format della Final Four, si vedrà invece in streaming gratuitamente su Cronache di Spogliatoio per tre stagioni a partire da questa edizione.

Calcio in tv 2026 – Le sfide delle Nazionali, focus sul Mondiale

Chiusura dedicata alle Nazionali, che nel 2026 saranno impegnate nell’appuntamento più importante: i Mondiali in USA, Canada e Messico, i primi della storia con 48 partecipanti. I diritti tv del torneo sono stati assegnati in vari Paesi, ma non ancora in Italia. La partecipazione degli Azzurri alla rassegna iridata passerà dal playoff di marzo e le offerte per mandare in onda il torneo potrebbero dipendere dall’esito di queste sfide.

Tra le emittenti interessate ci sono la Rai, ma non è da escludere un rinnovo della collaborazione tra DAZN e Mediaset, come accaduto per il Mondiale per Club 2025 e per alcune sfide della Liga spagnola. Da non dimenticare, infine, le fasi finali della Coppa d’Africa, che saranno trasmesse in diretta in chiaro da Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre: la finale è in programma a Rabat (in Marocco) il 18 gennaio 2026.