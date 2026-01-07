Gli affari di McTominay in UK: patrimonio netto da oltre 6 milioni

Scott McTominay va in gol anche fuori dal campo. L’MVP della Serie A nella scorsa stagione, trascinatore del Napoli di Antonio Conte nel campionato del quarto storico scudetto del club partenopeo, guarda anche ai suoi investimenti lontano dal terreno di gioco.

Lo scozzese infatti ha alcune società registrate a suo nome nel Regno Unito. Sono infatti due le holding attraverso cui McTominay gestisce i propri affari: la Scott McTominay Limited e la SM Fortress LTD. La seconda è stata creata nel 2023 ed era sostanzialmente inattiva al momento del deposito del bilancio 2024.