Stellantis, crolla la produzione di veicoli in Italia: nel 2025 dati più bassi da 70 anni

Nel 2025 la produzione di Stellantis in Italia è scesa sotto la soglia delle 380mila unità. Secondo il report della Fim-Cisl su produzione e occupazione negli stabilimenti italiani del gruppo, nell’arco dell’anno sono stati realizzati complessivamente 379.706 veicoli tra autovetture e commerciali, con un calo di circa il 20% rispetto al 2024. «Si è scesi sotto le 400mila unità – ha spiegato il segretario generale Ferdinando Uliano – e il dato dell’auto non era così basso da oltre 70 anni».

Nel dettaglio, le autovetture hanno registrato una flessione del 24,5%, fermandosi a 213.706 unità, mentre i veicoli commerciali sono calati del 13,5% a quota 166.000. «Il risultato avrebbe potuto essere ancora peggiore – ha aggiunto Uliano – ma il lancio produttivo nell’ultimo trimestre della 500 ibrida a Mirafiori e della nuova Jeep Compass a Melfi ha consentito di recuperare parte delle perdite, che sarebbero state ben più consistenti dopo il crollo di circa un terzo delle produzioni auto nei primi nove mesi dell’anno».