Dalla Juve al ManUTD, Lindsell Train riduce gli investimenti nel calcio

Dalla Juventus al Manchester United, il fondo britannico Lindsell Train continua a ridurre i propri investimenti nel mondo del calcio. Nelle scorse settimane infatti era emerso come il fondo fosse sceso al 5,8% del capitale del club bianconero, pari al 3,537% dei diritti di voto.

Ma non solo la Juventus. Il fondo britannico infatti ha ridotto anche la sua partecipazione anche nel Manchester United. Come si legge in un deposito alla Sec (l’ente di controllo della Borsa USA), a inizio 2026 Lindsell Train ha venduto circa 780mila azioni, scendendo dal 7,8% al 6,4% delle azioni di Classe A (quelle di minor valore da un punto di vista dei diritti di voto), con un costante calo nell’azionariato negli ultimi anni.

Lindsell ha iniziato a investire nel Manchester United nel 2017 ed è arrivata a possedere 11,6 milioni di azioni al suo massimo nel 2021, quando era il maggiore azionista istituzionale. A partire dal 2024 Lindsell ha iniziato a vendere quote, inizialmente al momento dell’ingresso in società di Jim Ratcliffe e poi costantemente nei mesi successivi.

In particolare, le quote in mano a Lindsell sono così cambiate durante l’ultimo anno:

11,099 milioni di azioni pari al 20,32% delle azioni di Classe A (7 febbraio 2024);

8,013 milioni di azioni pari al 15,13% delle azioni di Classe A (8 marzo 2024)

7,131 milioni di azioni pari al 12,96% delle azioni di Classe A (30 giugno 2024)

6,371 milioni di azioni pari all’11,58% delle azioni di Classe A (17 ottobre 2024)

5,776 milioni di azioni pari al 10,5% delle azioni di Classe A (13 gennaio 2025)

5,053 milioni di azioni pari al 9,3% delle azioni di Classe A (4 aprile 2025)

4,376 milioni di azioni pari al 7,8% delle azioni di Classe A (6 ottobre 2025)

3,596 milioni di azioni pari al 6,4% delle azioni di Classe A (6 gennaio 2026)

Una quota che, va sottolineato, comunque è arrivata al massimo intorno all’1% dei diritti di voto. Negli ultimi mesi, con un presso salito intorno ai 16 dollari per azione, le azioni del Manchester United in Borsa oggi hanno un valore leggermente superiore al prezzo di IPO di 14 dollari del 2012, nonostante l’impennata delle valutazioni dei team sportivi nel mercato privato.

Lindsell Train è attiva nel campo dell’investimento mobiliare ed è stata fondata nel 2000 dai broker Michael Lindsell e Nick Train, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie di Londra si sono messi in proprio. Il fondo britannico, specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali, in particolare gestisce asset per più di 13 miliardi di sterline (oltre 15 miliardi di euro).