Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero , l’allenatore non ha avuto nulla da dire, o forse ha preferito non parlare, dopo gli scontri con il Direttore sportivo Frederic Massara , lunedì e poi ancora ieri a Lecce. I suoi pensieri Gasperini li ha già espressi più volte, in pubblico e in privato, indicando in Massara il principale responsabile delle difficoltà che il club giallorosso sta incontrando sul mercato.

Neanche il tempo di assaporare una vittoria netta in casa Roma , che porta le firme di Ferguson e Dovbyk, proprio quei due attaccanti che Gasperini avrebbe voluto sostituire fin dall’inizio di questo mercato invernale già agitato. A fine partita il tecnico non si è presentato in tv, né in conferenza stampa. Il club non ha fornito chiarimenti. Nessun problema fisico, solo una rabbia profonda, non per ciò che è successo in campo, ma per quello che continua a non succedere fuori.

Quello che lo esaspera è la lentezza. Nella sua idea, la Roma a Lecce avrebbe dovuto presentarsi già con due o tre volti nuovi, almeno un attaccante e un difensore, innesti utili anche in prospettiva futura. Soprattutto serviva un profilo alla Raspadori, il nome indicato come prioritario, ma l’operazione è in ritardo mentre il Napoli spinge. Invece tutto appare immobile, sebbene la sessione di gennaio sia appena partita.

Gasperini vede stallo, teme che gli obiettivi possano sfumare, nota che chi dovrebbe partire è ancora a Trigoria e ha il timore di ritrovarsi, come dopo l’estate, con un pugno di mosche in mano. Nel mirino sono finiti contenuti e tempistiche. Massara si sarebbe addirittura detto pronto a farsi da parte, ma la proprietà non condivide questa ipotesi. E nemmeno Ranieri, che lo ha scelto. Oggi è previsto un confronto con la proprietà, per definire le prossime mosse.