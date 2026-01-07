Al via la Supercoppa spagnola 2026: le sfide della Final Four in chiaro in Italia

Dopo la trasferta delle squadre di Serie A in quel di Riad – capitale dell’Arabia – per disputare la Supercoppa italiana 2025, vinta dal Napoli, tocca ora alle formazioni della Liga spagnola andare in scena nel Paese saudita. A partire da questa sera, mercoledì 7 gennaio, prenderà il via la Supercoppa spagnola 2026, edizione che vedrà ancora una volta protagoniste le big del calcio iberico.
In campo ci saranno da un lato Barcellona e Athletic Bilbao e dall’altro Real Madrid e Atletico Madrid. Come accaduto l’anno scorso, anche per questa stagione Cronache di Spogliatoio trasmetterà la competizione in diretta. Ma a differenza di quanto accaduto nel recente passato, il media ha annunciato di avere acquisito i diritti di trasmissione della Supercoppa spagnola per le prossime tre edizioni, a cominciare da quella che prenderà il via stasera.
«Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione – si legge nella nota pubblicata dall’emittente –. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network».
Supercoppa spagnola dove vederla – Il format
Il format della Supercoppa spagnola non è cambiato, ispirando anche la Lega Serie A per il torneo che è andato in scena nelle scorse settimane, e come detto saranno quattro le partecipanti anche quest’anno. Presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid (secondo classificato in Liga e finalista di Copa del Rey), Atletico Madrid (terzo classificato in Liga) e Athletic Bilbao (quarto classificato in Liga).
Si parte dunque questa sera, mercoledì 7 gennaio, con la prima semifinale fra Barcellona e Athletic Bilbao, mentre giovedì 8 gennaio sarà il turno del derby di Madrid Real-Atletico. La finalissima sarà l’11 gennaio. Teatro di tutte e tre le sfide sarà il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.
Supercoppa spagnola dove vederla – Il programma
Di seguito il programma degli incontri dell’edizione 2026:
- Barcellona-Athletic Bilbao, 7 gennaio 2026, ore 20
- Atletico Madrid-Real Madrid, 8 gennaio 2026, ore 20
- Finale, 11 gennaio 2026, ore 20