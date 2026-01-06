Definiti i quarti di finale della Coppa d'Africa: il tabellone dell'edizione 2025

Prosegue la Coppa d’Africa 2025, torneo delle Nazioni africane in corso di svolgimento in Marocco e giunto ai quarti di finale. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che proveranno a conquistare il trofeo nell’ultimo atto che si disputerà a Rabat il 18 gennaio 2026.
Dopo una fase a gironi caratterizzata da qualche esclusione eccellenze, negli ottavi di finale non si sono registrate esclusioni particolari. Tra i quarti di finale più interessanti c’è sicuramente la sfida tra Camerun e Marocco, con la Nazionale di Hakimi e Brahim Diaz – tra gli altri – che cerca una prestazione migliore rispetto a quella mostrata contro la Tanzania.
Coppa d’Africa tabellone 2025 – La fase a gironi
Ecco di seguito i sei raggruppamenti della Coppa d’Africa 2025 e risultati che hanno definito le formazioni qualificate alla fase a eliminazione diretta:
GIRONE A
- Marocco 7
- Mali 3
- Comore 2
- Zambia 2
GIRONE B
- Egitto 7
- Sudafrica 6
- Angola 2
- Zimbabwe 1
GIRONE C
- Nigeria 9
- Tunisia 4
- Tanzania 2
- Uganda 1
GIRONE D
- Senegal 7
- Repubblica Democratica Congo 7
- Benin 3
- Botswana 0
GIRONE E
- Algeria 9
- Burkina Faso 6
- Sudan 3
- Guinea Equatoriale 0
GIRONE F
- Costa d’Avorio 7
- Camerun 7
- Mozambico 3
- Gabon 0
Coppa d’Africa tabellone 2025 – Tutti gli incroci della fase a eliminazione diretta
Ecco come è stato definito il tabellone per la fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa 2025:
OTTAVI DI FINALE
- Mali-Tunisia 1-1 (3-2 d.c.r.)
- Senegal-Sudan 3-1
- Egitto-Benin, 1-1 (3-1 d.t.s.)
- Costa D’Avorio-Burkina Faso 3-0
- Sudafrica-Camerun 1-2
- Marocco-Tanzania 1-0
- Algeria-Repubblica Democratica del Congo 1-0
- Nigeria-Mozambico 4-0
QUARTI DI FINALE
- Mali-Senegal, venerdì 9 gennaio 2026 ore 17.00
- Camerun-Marocco, venerdì 9 gennaio 2026 ore 20.00
- Algeria-Nigeria, sabato 10 gennaio 2026 ore 17.00
- Egitto-Costa d’Avorio, sabato 10 gennaio 2026 ore 20.00
SEMIFINALI
- Mali-Senegal vs Egitto-Costa d’Avorio
- Camerun-Marocco vs Algeria-Nigeria