Definiti i quarti di finale della Coppa d'Africa: il tabellone dell'edizione 2025

La competizione continentale è iniziata lo scorso 21 dicembre in Marocco e si concluderà il 18 gennaio con l’ultimo atto. Ora tocca ai quarti.

Coppa d'Africa tabellone
(Foto: Vaughn Ridley/Getty Images)

Prosegue la Coppa d’Africa 2025, torneo delle Nazioni africane in corso di svolgimento in Marocco e giunto ai quarti di finale. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che proveranno a conquistare il trofeo nell’ultimo atto che si disputerà a Rabat il 18 gennaio 2026.

Dopo una fase a gironi caratterizzata da qualche esclusione eccellenze, negli ottavi di finale non si sono registrate esclusioni particolari. Tra i quarti di finale più interessanti c’è sicuramente la sfida tra Camerun e Marocco, con la Nazionale di Hakimi e Brahim Diaz – tra gli altri – che cerca una prestazione migliore rispetto a quella mostrata contro la Tanzania.

Coppa d’Africa tabellone 2025 – La fase a gironi

Ecco di seguito i sei raggruppamenti della Coppa d’Africa 2025 e risultati che hanno definito le formazioni qualificate alla fase a eliminazione diretta:

GIRONE A

  1. Marocco 7
  2. Mali 3
  3. Comore 2
  4. Zambia 2

GIRONE B

  1. Egitto 7
  2. Sudafrica 6
  3. Angola 2
  4. Zimbabwe 1

GIRONE C

  1. Nigeria 9
  2. Tunisia 4
  3. Tanzania 2
  4. Uganda 1

GIRONE D

  1. Senegal 7
  2. Repubblica Democratica Congo 7
  3. Benin 3
  4. Botswana 0

GIRONE E

  1. Algeria 9
  2. Burkina Faso 6
  3. Sudan 3
  4. Guinea Equatoriale 0

GIRONE F

  1. Costa d’Avorio 7
  2. Camerun 7
  3. Mozambico 3
  4. Gabon 0

Coppa d’Africa tabellone 2025 – Tutti gli incroci della fase a eliminazione diretta

Ecco come è stato definito il tabellone per la fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa 2025:

OTTAVI DI FINALE

  • Mali-Tunisia 1-1 (3-2 d.c.r.)
  • Senegal-Sudan 3-1
  • Egitto-Benin, 1-1 (3-1 d.t.s.)
  • Costa D’Avorio-Burkina Faso 3-0
  • Sudafrica-Camerun 1-2
  • Marocco-Tanzania 1-0
  • Algeria-Repubblica Democratica del Congo 1-0
  • Nigeria-Mozambico 4-0

QUARTI DI FINALE

  • Mali-Senegal, venerdì 9 gennaio 2026 ore 17.00
  • Camerun-Marocco, venerdì 9 gennaio 2026 ore 20.00
  • Algeria-Nigeria, sabato 10 gennaio 2026 ore 17.00
  • Egitto-Costa d’Avorio, sabato 10 gennaio 2026 ore 20.00

SEMIFINALI

  • Mali-Senegal vs Egitto-Costa d’Avorio
  • Camerun-Marocco vs Algeria-Nigeria

