Definiti i quarti di finale della Coppa d'Africa: il tabellone dell'edizione 2025

Prosegue la Coppa d’Africa 2025, torneo delle Nazioni africane in corso di svolgimento in Marocco e giunto ai quarti di finale. Sono otto le formazioni rimaste in gioco e che proveranno a conquistare il trofeo nell’ultimo atto che si disputerà a Rabat il 18 gennaio 2026.

Dopo una fase a gironi caratterizzata da qualche esclusione eccellenze, negli ottavi di finale non si sono registrate esclusioni particolari. Tra i quarti di finale più interessanti c’è sicuramente la sfida tra Camerun e Marocco, con la Nazionale di Hakimi e Brahim Diaz – tra gli altri – che cerca una prestazione migliore rispetto a quella mostrata contro la Tanzania.