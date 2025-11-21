La Champions ancora su Sky e Amazon: come vedremo il torneo dal 2027

La serata di ieri è stata quella delle ufficialità: la UEFA Champions League ha trovato casa in Italia anche per i prossimi anni, dalla stagione 2027/28 a quella 2030/31. Sky e Amazon saranno ancora i broadcaster ufficiali, con una novità nell’assegnazione dei diritti televisivi, venduti per un ciclo quadriennale (al posto di un triennio, come consuetudine).

La grossa potenziale rivoluzione di questo bando – un’esclusiva globale per una partita a turno della competizione – alla fine non si è concretizzata: non è stato raggiunto un accordo con alcun player (si era parlato con insistenza di Netflix), motivo per cui, guardando al mercato italiano, la divisione degli incontri rimarrà pressoché inalterata tra le piattaforme che si sono aggiudicate i diritti.

Qualcosa però cambierà. La novità principale riguarda la disponibilità per Amazon di una partita in esclusiva aggiuntiva per il turno in cui la Champions si divide su tre giorni: il primo della fase a girone unico. Per quella giornata (in programma a settembre) su Prime Video sarà visibile un match in esclusiva il mercoledì e uno il giovedì.

Le sfide di Amazon diventeranno dunque 19 (erano 18 in precedenza) mentre Sky trasmetterà tutti gli altri 184 incontri (contro i 185 precedenti).

Dove vedere Champions League 2027 2031 – La distribuzione dei match

Nel dettaglio, la divisione delle gare sarà la seguente: