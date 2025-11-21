La Champions ancora su Sky e Amazon: come vedremo il torneo dal 2027

La serata di ieri è stata quella delle ufficialità: la UEFA Champions League ha trovato casa in Italia anche per i prossimi anni, dalla stagione 2027/28 a quella 2030/31. Sky e Amazon saranno ancora i broadcaster ufficiali, con una novità nell’assegnazione dei diritti televisivi, venduti per un ciclo quadriennale (al posto di un triennio, come consuetudine).
La grossa potenziale rivoluzione di questo bando – un’esclusiva globale per una partita a turno della competizione – alla fine non si è concretizzata: non è stato raggiunto un accordo con alcun player (si era parlato con insistenza di Netflix), motivo per cui, guardando al mercato italiano, la divisione degli incontri rimarrà pressoché inalterata tra le piattaforme che si sono aggiudicate i diritti.
Qualcosa però cambierà. La novità principale riguarda la disponibilità per Amazon di una partita in esclusiva aggiuntiva per il turno in cui la Champions si divide su tre giorni: il primo della fase a girone unico. Per quella giornata (in programma a settembre) su Prime Video sarà visibile un match in esclusiva il mercoledì e uno il giovedì.
Le sfide di Amazon diventeranno dunque 19 (erano 18 in precedenza) mentre Sky trasmetterà tutti gli altri 184 incontri (contro i 185 precedenti).
Dove vedere Champions League 2027 2031 – La distribuzione dei match
Nel dettaglio, la divisione delle gare sarà la seguente:
- Playoff qualificazione – 6 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (mercoledì, andata e ritorno)
- Prima giornata girone unico – 16 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (una mercoledì e una giovedì)
- Seconda giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì) Terza giornata
- girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
- Quarta giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
- Quinta giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
- Sesta giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
- Settima giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
- Ottava giornata girone unico – 17 partite su Sky e 1 su Amazon Prime Video (mercoledì)
Sky acquista i diritti tv della Champions fino al 2031: live 184 partite l’anno
Si passa poi ai turni validi per la fase a eliminazione diretta:
- Playoff – 14 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (mercoledì, andata e ritorno)
- Ottavi di finale – 14 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (mercoledì, andata e ritorno)
- Quarti di finale – 6 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (mercoledì, andata e ritorno)
- Semifinali – 2 partite su Sky e 2 su Amazon Prime Video (mercoledì, andata e ritorno)
- Finale – Sky
Non è invece ancora possibile cosa succederà per quanto riguarda la gestione degli incontri in chiaro. A partire dalla passata stagione, Sky ha deciso di trasmettere una partita a turno in diretta su TV8, il miglior match con big straniere presenti. Da questa stagione la scelta è rimasta la stessa, ma la pay-tv ha aggiunto una gara in differita anche sul canale in chiaro Cielo.