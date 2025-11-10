Tra esoneri e polemiche, la Juventus mantiene il dominio sui social

La Serie A è dominata dall’effetto domino degli esoneri e dalle polemiche arbitrali. La Juventus mantiene la vetta social, mentre il Napoli guida i media tradizionali pur affrontando una crisi di risultati. Il dibattito sui social è stato monopolizzato dai rapidi cambi in panchina e dalle forti proteste di Sarri. Questo il verdetto della rilevazione del 2025/26 di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento all’undicesima giornata.

MediaScore 11ª giornata – Come cambia la classifica sui social I bianconeri rimangono in vetta con 34.100 menzioni da parte di tifosi e utenti, ma sul campo la ricetta Spalletti non ha dato risultati immediati, visti gli esiti del derby di Torino. Nel frattempo risale la classifica di due posizioni il Milan, che trova un pareggio a Parma (27.800), mentre l’Inter, che continua a portare risultati in campo, sui social non avanza, rimanendo terza (27.700). Il Napoli porta a casa la terza sconfitta stagionale, agitando le conversazioni online sul futuro di Conte. La squadra partenopea nelle ultime settimane sembra essersi arrestata sia in campo che sui social, dove retrocede di due posizioni in classifica (26.500). Difende la quinta posizione la Roma, che continua ad ottenere buoni risultati in campo inseguendo l’Inter (19.300). Osservando la classifica social non mancano le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono i balzi in avanti del Genoa (7.300), ottavo, con più nove posizioni e l’esordio di De Rossi in panchina, e il Cagliari, che con più sette posizioni e 5.600 menzioni si posiziona dodicesimo. In coda Lecce e Pisa, le due squadre hanno perso entrambe otto posizioni, classificandosi rispettivamente diciottesima (3.000) e diciannovesima (2.500).

I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Effetto domino sulle panchine. La Serie A sta vivendo un vero e proprio terremoto sulle panchine che ha monopolizzato le conversazioni social. Dopo il clamore per l’arrivo di Spalletti alla Juventus, l’effetto domino ha travolto la Fiorentina, con l’ esonero di Pioli a favore di Vanoli, e il Genoa, con De Rossi che ha preso il posto di Vieira. Questi rapidi avvicendamenti sono stati al centro di intense discussioni online, specialmente dopo il loro scontro diretto a Marassi, culminato in pareggio. Nelle scorse ore, l’attenzione si è spostata sull’Atalanta, con l’ esonero di Juric e l’ipotesi Palladino. A questo quadro di forte instabilità si sono aggiunti i rumors sul futuro di Conte al Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna, la terza della stagione, anche se la dirigenza avrebbe confermato il pieno appoggio al tecnico.

Sarri riapre la questione arbitri. La sconfitta della Lazio a San Siro contro l’Inter ha riacceso sui social il dibattito sulla classe arbitrale italiana, catalizzato dalle dichiarazioni furiose di Maurizio Sarri. Nonostante il tecnico biancoceleste abbia riconosciuto la superiorità nerazzurra in campo, la sua critica si è concentrata sulla prestazione del direttore di gara Manganiello. La polemica è esplosa per un presunto fallo su Zaccagni non sanzionato e, soprattutto, per la gestione del giocatore costretto a uscire, evento che ha messo la Lazio in difficoltà. Sarri ha suggerito di “noleggiare gli arbitri dall’estero”, parole amplificate in rete, alimentando la costante frustrazione dei tifosi per gli episodi arbitrali controversi. MediaScore 11ª giornata – Classifica media La classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana non manca di cambiamenti rispetto alla settimana precedente. Il Napoli guida il podio con 14.813 citazioni. Segue la Roma che guadagna due posizioni in questa classifica grazie alle 13.509 citazioni. La Juventus perde invece due posizioni, ma rimane a completare il podio (13.269). Scivola al quarto posto per citazioni sui media tradizionali e online l’Inter con 12.695 citazioni, mentre rimane stabile in quinta posizione il Milan (11.304).