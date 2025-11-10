Serie A, in scena a Roma un confronto tra arbitri e vertici dei club

Un’occasione di confronto, organizzata dalla FIGC in collaborazione con la Lega Serie A e AIA, per esaminare lo sviluppo del calcio italiano e l’applicazione delle sue regole badandosi su elementi cardine come rispetto, fiducia e collaborazione, basi della cultura sportiva sul quale si fonda l’equilibrio del sistema calcio.

È andato in scena oggi, all’hotel Parco dei Principi, a Roma, l’incontro tra la classe arbitrale e i vertici della Serie A – con tutte le squadre a partecipare – al quale erano presenti, tra gli altri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente della Lazio Claudio Lotito, il numero uno dell’Inter Giuseppe Marotta, il director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini, il dg dell’Atalanta Umberto Marino, il ds della Roma Frederic Massara, oltre ai rappresentanti del mondo arbitrale con il designatore Gianluca Rocchi, il numero uno dell’AIA Antonio Zappi e all’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo.

Quest’ultima ha confermato il pieno supporto alla classe arbitrale ricordando come quella italiana sia la Lega che più investe in tecnologia, essendo stata la prima a portare la Goal Line Technology, il VAR e il Saot. Il mondo arbitrale, invece, ha ribadito il cambio generazionale in corso, testimoniato dal fatto che gli arbitri internazionali hanno quest’anno un’età media inferiore di quattro anni rispetto alla stagione scorsa.

Un incontro quindi in un clima disteso – a quanto emerge dai protagonisti – nel quale non si è parlato di singoli episodi ma dell’applicazione del protocollo VAR mettendo da parte le polemiche in un clima di collaborazione reciproca per far crescere il calcio italiano creando così le condizioni per permettere agli arbitri di lavorare sempre meglio.