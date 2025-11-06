È ufficiale, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. L’ex tecnico della Roma è stato scelto dal nuovo direttore sportivo Diego Lopez per prendere il posto di Patrick Vieira, sostituito ad interim dalla coppia Criscito-Murgita, vittoriosi contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato.

Proprio i tre punti conquistati a Reggio Emilia hanno permesso ai rossoblù di lasciare l’ultimo posto della classifica, ma la missione per De Rossi è quella di portare la squadra in acque più tranquille, fuori dalla zona retrocessione.

De Rossi torna così in panchina in Serie A dopo l’esonero alla Roma del settembre 2024 nonostante qualche mese prima avesse firmato un contratto triennale con il club giallorosso in seguito ai buoni risultati ottenuti nella stagione precedente, quando era subentrato a José Mourinho.

Come si legge nel comunicato ufficiale, il nuovo tecnico «ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori».

De Rossi stipendio Genoa – Il contratto siglato dall’ex Roma

De Rossi e il Genoa hanno trovato un accordo fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico fino al 2028 in caso di salvezza. Per quanto riguarda l’ingaggio, la bandiera giallorossa percepirà 1 milione di euro netto fino a giugno.