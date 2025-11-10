Ufficiale, l’Atalanta esonera Juric: Palladino in pole per sostituirlo

Ora è ufficiale: Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Fatale al tecnico la pesante sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo, oltre a un inizio di stagione in generale al di sotto delle aspettative.

“Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio”, si legge nella nota con cui il club bergamasco ha ufficializzato l’esonero di Juric. “Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”, conclude la società.

Il nuovo tecnico dovrebbe essere l’ex allenatore di Monza e Fiorentina Raffaele Palladino, con il quale il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di massima. Si attende adesso l’annuncio.