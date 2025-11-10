Serie A, quasi 6 milioni di spettatori per l’11a giornata su DAZN

Ottimo risultato per l’11a giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive, che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione, che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori (circa un milione in meno).

Il big match Inter–Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica (dove sono appaiati alla Roma e a +2 su Milan e Napoli), ha contribuito al risultato complessivo, totalizzando 1.326.487 spettatori, risultato in linea con la media dei match di andata delle scorse stagioni.

Risultato in linea anche per il Derby della Mole tra Juventus e Torino, che si è chiuso con il pareggio, e che ha totalizzato 1.210.660 di tifosi connessi. Al terzo posto la gara del Napoli a Bologna, con oltre 700mila spettatori.

DAZN ascolti Serie A – Tutti i dati dell’11a giornata

Di seguito, l’elenco completo delle sfide: