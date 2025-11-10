Elkann: «Tether? Siamo aperti a chiunque sia interessato alla Juventus»

«Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano». Così John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, è intervenuto a margine della presentazione della partnership del gruppo automobilistico con Milano Cortina, parlando degli obiettivi della Juventus.

Poi, in merito alla questione Tether — la società di criptovalute socia di minoranza del club, nel cui Cda ha recentemente fatto entrare un suo rappresentante — Elkann sottolinea come «il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. Il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte».

«La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Il nostro rapporto è inossidabile; se uno pensa al 2006, è stato uno dei momenti più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e ne stiamo uscendo. Noi siamo aperti a chiunque sia interessato alla Juventus, l’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione», ha concluso.