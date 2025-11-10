Ufficiale, il fondo Apollo diventa azionista di maggioranza dell’Atletico Madrid: club valutato 2,5 miliardi

Ora è ufficiale, l’Atletico Madrid cambia proprietà: il club spagnolo passa infatti nelle mani del fondo statunitense Apollo. Lo ha annunciato la stessa società, in un comunicato: servirà tuttavia il closing, atteso nel primo trimestre del 2026, per il passaggio definitivo. Secondo l’agenzia Reuters, la valutazione del club è stata pari a 2,5 miliardi di euro, con il fondo Apollo che ha acquisito il 55% delle azioni della società.
«L’Atlético de Madrid e i suoi principali azionisti — Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management — hanno raggiunto un accordo affinché Apollo Sports Capital (ASC), società globale di investimento sportivo di Apollo (NYSE: APO), diventi l’azionista di maggioranza del nostro club», si legge nella nota.
«Come parte dell’accordo, Miguel Ángel Gil ed Enrique Cerezo continueranno a guidare l’Atlético de Madrid rispettivamente come amministratore delegato e presidente, mantenendo le proprie quote azionarie per garantire la continuità, la visione e la leadership del progetto. Sotto la loro direzione, nelle ultime due decadi, l’Atlético de Madrid si è consolidato come uno dei club di calcio più vincenti e riconosciuti d’Europa, ottenendo successi sportivi costanti, espandendo il proprio marchio a livello globale e rafforzando l’impegno verso la comunità».
«L’investimento di ASC rafforzerà la posizione del club tra l’élite del calcio e sosterrà l’ambizione di garantire successi a lungo termine ai milioni di tifosi in tutto il mondo. In qualità di investitori di lungo periodo, ASC e gli attuali azionisti collaboreranno con la direzione dell’Atlético de Madrid per consolidare la solidità finanziaria del club, la sua competitività sportiva e il suo contributo alla comunità».
«Gli azionisti prevedono di apportare nuovo capitale per sostenere i piani di lungo termine del club, inclusi ulteriori investimenti nelle squadre dell’Atlético de Madrid e in importanti progetti infrastrutturali. Tra questi, figura lo sviluppo della Ciudad del Deporte, un nuovo centro sportivo e di intrattenimento situato accanto allo stadio Riyadh Air Metropolitano. L’obiettivo del progetto è quello di diventare una destinazione di riferimento mondiale per lo sport, il tempo libero, la cultura e l’attività comunitaria. Grazie all’ampia esperienza di Apollo nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, ASC punta a creare un centro urbano dinamico, innovativo e multidisciplinare al servizio dei cittadini di Madrid».
L’amministratore delegato del club, Miguel Ángel Gil, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di accogliere un nuovo partner impegnato con il club. Apollo Sports Capital è un grande alleato che rispetta la storia, le tradizioni e l’identità dell’Atlético de Madrid e dei suoi tifosi, offrendo al contempo risorse e nuovo entusiasmo per sostenere la nostra crescita e competitività».
Gil ha aggiunto: «Questa nuova e stimolante fase si baserà sul modello che ha guidato i nostri progressi negli ultimi anni. L’Atlético non sarebbe nella posizione attuale senza il sostegno di Wanda Group, Quantum Pacific e Ares, il cui appoggio ci ha rafforzato in momenti decisivi. I nostri successi riflettono anche la dedizione dei nostri dipendenti, l’impegno di giocatori e allenatori e, soprattutto, la passione incrollabile dei nostri tifosi — il vero cuore e l’anima del club».
«Guardando al futuro, vediamo insieme una grande opportunità per promuovere una crescita solida e sostenibile dell’Atlético de Madrid, basata sul nostro lascito. Per me era fondamentale contare su un partner investitore a lungo termine che credesse nella nostra strategia e potesse valorizzare le nostre attività fuori dal campo con lo sviluppo della Ciudad del Deporte», ha concluso Gil.
Robert Givone, partner di Apollo e co-gestore di ASC, ha dichiarato: «L’Atlético de Madrid è una delle grandi istituzioni sportive d’Europa ed è un onore per Apollo Sports Capital investire in questo club storico e nel suo patrimonio di oltre 120 anni. Miguel Ángel ha fatto un lavoro straordinario nel trasformare l’Atlético e per noi era fondamentale investire sostenendo la continuità della sua leadership, oltre a contribuire al team e alla comunità locale».
Givone ha proseguito: «Siamo entusiasti di sostenere la squadra e di onorarne lo spirito e le tradizioni, oltre a portare valore nelle aree in cui eccelliamo, come la crescita della Ciudad del Deporte e il miglioramento dell’esperienza dei tifosi. Supportare gli ambiziosi piani per la Ciudad del Deporte può generare un valore significativo sia per il club che per l’economia locale».
«L’investimento di Apollo Sports Capital è soggetto al rispetto delle consuete condizioni di chiusura, incluse le autorizzazioni regolamentari, e si prevede che venga completato nel primo trimestre del 2026. Dopo la chiusura dell’operazione, l’Atlético de Madrid — inclusi Atlético de San Luis e Atlético Ottawa— passerà a essere di proprietà maggioritaria di Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e i fondi gestiti da Ares Management rimarranno azionisti di minoranza», ha concluso.