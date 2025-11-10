Nazionale, Gattuso: «Stage a febbraio? Ci spero, ma i calendari sono pieni»

«Potremmo trovare uno spazio a febbraio per uno stage di uno o due giorni prima dei playoff di marzo per il Mondiale, speriamo di riuscirci, ma i calendari sono pieni». Così il tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa a Coverciano in vista delle partite di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia.

«Se da parte dei dirigenti dei club c’è la consapevolezza che bisogna mettere al centro la Nazionale? In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, ma non c’è lo spazio nei calendari. Non credo si possa neppure anticipare l’ultima giornata di campionato prima dei playoff», ha aggiunto il Ct azzurro.

«Quindi dovremo essere bravi noi, andando a vedere i ragazzi in giro, cenare con loro, continuando a vedere tante partite. Dovremo gestirci così, ci stiamo lavorando, anche la Lega di Serie A ci sta provando e la ringraziamo, ma appare tutto molto difficile. Ora siamo all’undicesima giornata, quando ci ritroveremo sarà la trentesima: è tantissimo tempo, ma la situazione è questa», ha concluso.