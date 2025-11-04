Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: ufficiale l'esonero

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Lo ha comunicato il club toscano attraverso una nota ufficiale. Fatale per il tecnico il disastroso avvio di campionato e l’ultimo posto in classifica in Serie A, arrivato dopo la sconfitta contro il Lecce nell’ultima giornata di campionato.

«ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro», si legge nella nota pubblicata dal club toscano.

«La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa». L’allontanamento di Pioli è dunque arrivato tramite l’esonero, dopo che le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla buonuscita.

Pioli è legato alla Fiorentina da un’intesa siglata fino al 30 giugno 2028, per un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione (5,55 milioni di euro lordi). La strada percorsa fin dall’inizio dalle parti era quella della buonuscita, ma la richiesta del tecnico da 5 milioni (visti i 9 netti garantiti dal contratto), è stata ritenuta troppo alta dalla dirigenza viola.