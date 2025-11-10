Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Sono otto le persone finite in carcere nell’ambito dell’indagine sugli arbitri professionisti coinvolti in un giro di scommesse sulle partite del campionato di calcio turco. La procura di Istanbul ha confermato la convalida dell’arresto del presidente del club Eyupspor, Murat Ozkaya, e di sette direttori di gara. Agli altri undici fermati il 7 novembre sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Il procedimento era partito lo scorso 27 ottobre da una denuncia del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Haciosmanoglu, che ha comunicato alla procura e alla stampa i risultati di un’indagine interna alla stessa federazione secondo cui «371 arbitri hanno conti aperti su piattaforme di scommesse» e «152 di questi sono da considerare scommettitori attivi».

Gli arrestati in questa prima fase delle indagini sono stati ritenuti colpevoli di «condotta non conforme al ruolo», ma soprattutto di aver «influenzato e speculato sui risultati delle competizioni».